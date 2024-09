Estes são oficialmente os melhores hotéis do mundo em 2024

Camas confortáveis e grandes buffets de pequeno-almoço são importantes quando se trata de um óptimo hotel, bem sabemos. Mas, para entrar na lista dos World’s 50 Best Hotels, um hotel tem de ir muito além do básico.

Os prémios anuais são escolhidos por 600 especialistas da indústria (jornalistas de viagens, hoteleiros e viajantes de luxo experientes), que votam nos lugares mais excepcionais para ficar no planeta. Em avaliação estão aspectos como um design impressionante, uma localização de interesse, serviço impecável e muito mais.

Então, qual é o melhor hotel do mundo em 2024? O Capella Bangkok, um edifício deslumbrante com vista para o rio Chao Phraya, no distrito de Charoenkrung, na capital da Tailândia.

Este hotel tem 101 quartos, incluindo suites e villas, e as tarifas começam perto dos 540€. Alguma vez o melhor hotel do mundo seria económico? Provavelmente não. Mas, por este valor, recebe serviços ‘bespoke Bangkok’, como uma experiência de compras guiada ou uma sessão de meditação privada, organizada pelo hotel.

Em segundo lugar está o Passalacqua, um hotel gloriosamente luxuoso no Lago de Como, que foi eleito o melhor em 2023, e em terceiro lugar está o Rosewood Hong Kong, um elegante hotel arranha-céus que ficou em segundo no ano passado. Quatro hotéis do Reino Unido entraram na lista, mas veja todos os locais mundialmente reconhecidos abaixo.

Os 50 melhores hotéis do mundo

Capella Bangkok, Bangkok

Passalacqua, Lago de Como

Rosewood Hong Kong, Hong Kong

Cheval Blanc, Paris

The Upper House, Hong Kong

Photograph: World's 50 Best Hotels

Raffles Singapore, Singapura

Aman Tokyo, Tóquio

Soneva Fushi, Maldivas

Atlantis The Royal, Dubai

Nihi Sumba, Ilha de Sumba

Photograph: World's 50 Best Hotels

Claridge’s, Londres

Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

Raffles London at The OWO, Londres

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

Hôtel de Crillon, Paris

Chablé Yucatán, Chocholá

Photograph: World's 50 Best Hotels

Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

Maroma, Riviera Maya

Four Seasons Firenze, Florença

Borgo Santandrea, Amalfi

Photograph: World's 50 Best Hotels

Desa Potato Head, Bali

Bulgari Tokyo, Tóquio

The Lana, Dubai

Rosewood São Paulo, São Paulo

The Calile, Brisbane

The Siam, Banguecoque

Park Hyatt Kyoto, Quioto

Mount Nelson, Cidade do Cabo

Photograph: World's 50 Best Hotels

One&Only Mandarina, Riviera Nayarit

The Carlyle, Nova Iorque

La Mamounia, Marraquexe

Four Seasons Madrid, Madrid

Capella Singapore, Singapura

Four Seasons at The Surf Club, Surfside

Photograph: World's 50 Best Hotels

Hotel Bel-Air, Los Angeles

Eden Rock, St. Barths

Aman New York, Nova Iorque

Royal Mansour, Marraquexe

Amangalla, Galle

Le Bristol, Paris

Photograph: World's 50 Best Hotels

Gleneagles, Auchterarder

Castello di Reschio, Lisciano Niccone

Suján Jawai, Rajastão

Singita – Kruger National Park, Parque Nacional Kruger

Six Senses Zighy Bay, Zighy

The Connaught, Londres

Photograph: World's 50 Best Hotels

The Brando, Tetiaroa

Hotel Esencia, Tulum

The Tasman, Hobart

Kokomo Private Island, Ilha Yaukuve Levu

