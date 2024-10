Estes são os 100 melhores hotéis do mundo

Quantos hotéis acha que existem no mundo? A Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas estima que sejam cerca de 700 mil, mas há quem pense que o número esteja mais perto de um milhão. Por outras palavras, há imensos. Por isso, quando consultou 750 jornalistas, produtores de conteúdos de viagens e profissionais de hotelaria para recolher as suas opiniões, a Fodor’s Travel optou por não classificar a sua lista dos 100 melhores hotéis do mundo – é, simplesmente, demasiado difícil.

Mas talvez esta abordagem faça sentido –, todos temos gostos e ideias diferentes de luxo: alguns de nós sentem-se mais à vontade em quartos minimalistas e elegantes no topo de arranha-céus, enquanto outros preferem mobiliário acolhedor e cores quentes numa villa rústica à beira de um lago.

Seja qual for a sua preferência, certo é que haverá um ou dois hotéis nesta lista que o farão ponderar se vale a pena mesmo que os quartos estejam ligeiramente fora do orçamento. Aqui estão alguns dos nossos favoritos da lista dos 100 melhores hotéis da Fodor’s Travel (a versão completa pode ser consultada aqui).

Uma selecção dos 100 melhores hotéis do mundo, por região

África

Borana Lodge, Quénia

Royal Mansour Marrakech , Marrocos

Ásia

Hoshino Resorts KAI Yufuin, Japão

Three Camel Lodge, Mongólia

The Anam Cam Ranh , Vietname

Austrália e Pacífico

Longitude 131⁰, Austrália

Turtle Island, Ilhas Fiji

Capella Sydney , Austrália

Caraíbas

Europa

México & América Central

Cayo Espanto, Belize

Casa de Sierra Nevada , México

Médio Oriente

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara, Emirados Árabes Unidos

St. Regis Red Sea , Arábia Saudita

América do Sul

Sol y Luna, Perú

Copacabana Palace , Brasil

EUA & Canadá

Clayoquot Wilderness Lodge, Canadá

The William Vale , EUA

