Estes são os destinos europeus para visitar este Inverno

Odiamos ser portadores de más notícias, mas, se vive no hemisfério norte, o Inverno está mesmo a chegar. Claro que isso não significa que todos temos de nos preparar para o frio (há muitos destinos que continuam quentes durante os meses supostamente mais frescos), mas, infelizmente, muitos já estão a mentalizar-se para dias frios e longas noites escuras.

Mas, pense bem – será que isso é assim tão mau? Tudo o que precisa de fazer é vestir umas camadas extra, e a melhor forma de superar a saudade do Verão é abraçar verdadeiramente a mudança das estações. E temos boas notícias: o Inverno é, na verdade, uma óptima época para viajar.

Quer saber para onde toda a gente está a ir este Inverno? Ao analisar as mudanças nos dados de pesquisa do Google para 229 cidades europeias de Julho do ano passado em comparação com este ano, a operadora de ferries DFDS revelou os destinos-tendência para a próxima temporada.

No topo da lista está Salzburgo, na Áustria, e com os Alpes cobertos de neve, o centro histórico digno do Instagram e classificado como Património Mundial pela UNESCO, uma gastronomia reconfortante e um espectacular mercado de Natal, é fácil perceber porquê. As pesquisas pela cidade austríaca aumentaram uns impressionantes 135% este ano – poderá ser Salzburgo o equivalente invernoso de Marselha?

Viena, também na Áustria, alcançou o terceiro lugar, com um aumento de 71% nas pesquisas, mas o maior destaque na lista é Espanha, com quatro destinos na lista de 11 – Lanzarote, Gran Canária, Barcelona e Tenerife incluídos. Há quem continue sempre a correr atrás do sol, não é?

Poderá estar a pensar: "Então e as estâncias de esqui?", mas a DFDS optou por excluí-las do estudo e focar-se em destinos de city break. Se procura informações sobre os melhores lugares para esquiar, consulte o nosso guia de estâncias de esqui acessíveis na Europa aqui.

Estes são os 11 destinos tendência para visitar este Inverno

Salzburgo Tromsø Viena Lanzarote Cracóvia Gran Canária Tenerife Barcelona Nice Copenhaga Madeira

Se está a pensar viajar antes do caos da época festiva, eis o nosso guia dos melhores locais para viajar na Europa este Outono. E se precisa de inspiração para uma escapadela de Inverno, perguntámos a escritores de viagens quais são os seus destinos de Inverno preferidos. Enquanto isso, consultw os nossos guias sobre os melhores locais para viajar em Dezembro, Janeiro e Fevereiro – faça chuva ou faça sol.

