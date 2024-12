Estes são os destinos mais encantadores do mundo para o Inverno, segundo o ‘Telegraph’

Agarrem-se às vossas renas, pessoal – o Natal é já esta semana. E embora a quadra da alegria acabe antes de nos apercebermos, ainda há três meses de Inverno para desfrutar de algumas partes geladas do mundo e com o melhor ambiente para a estação.

Temos muitas ideias sobre os destinos ideiais para este Inverno, quer sejam locais ensolarados para uma dose muito necessária de vitamina D ou destinos europeus cheios de “hygge”, onde o Inverno se vive como deve ser. E o mesmo acontece com o Telegraph.

O jornal britânico publicou uma lista dos destinos mais encantadores do mundo para o Inverno, uma lista de destinos frios inspirada na crescente popularidade das férias frescas (as pesquisas por “cooler holidays” registaram um aumento de 300% este ano, de acordo com os dados do Google Trends).

A lista foi elaborada com base num vasto leque de opções, que inclui desde uma pequena cidade do Árctico até todo o Japão.

Precisa de se aquecer? Dirija-se a Tampere, um local preparado para desfrutar da cultura de sauna da Finlândia, protegida pela UNESCO. A cidade está localizada na região dos lagos finlandeses e tem mais de 60 saunas públicas, incluindo Rajaporrti, que tem 118 anos.

Yukon, um território repleto de natureza selvagem no noroeste do Canadá, é considerado um dos melhores locais para aproveitar ao máximo a aurora boreal, que se regista uma vez por década até meados de 2025. Por isso, se vislumbrar a aurora boreal está na sua lista de desejos, este lugar deve estar no seu radar.

A Islândia também está incluída na lista do Telegraph e é um destino bastante espetacular – leia aqui a razão pela qual Reiquiavique é um destino tão incrível.

Os 10 destinos mais encantadores do mundo para o Inverno, segundo o Telegraph

Alta, Noruega Tampere, Finlândia Yukon, Canadá Alpes suíços Dolomitas, Itália Japão Alasca, EUA Escócia Islândia Wyoming, EUA

