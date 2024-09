Estes são os melhores restaurantes do mundo em 2024, segundo o TripAdvisor

Há muitas características que tornam um restaurante óptimo – a iluminação, a decoração, o serviço, a comida (obviamente) – mas, dependendo da ocasião, valorizamos coisas diferentes: se estamos a planear uma noite romântica ou se precisamos de levar o cão connosco, se estivermos a jantar com um vegetariano ou se quisermos comer bem sem pensar na conta final.



A selecção de restaurantes feita para os prémios Travellers’ Choice deste ano inclui representantes de mais de 60 países, distribuídos por oito categorias. Está a planear um encontro? O vencedor nessa categoria é o Alameda Suiça, nos arredores de São Paulo, no Brasil. À procura de um sítio sustentável para comer? Veja o Restaurant Château Neercanne, nos Países Baixos.

O melhor restaurante escondido para 2024 é o Ponchos Food & Wines, no Peru; o melhor restaurante vegan é o Chia Vegan Kitchen, também no Peru, e o melhor restaurante ao ar livre é o Thes ‘Greek Creative Cuisine’, na (adivinhou) Grécia, que também foi classificado como o oitavo melhor restaurante casual do mundo.

O vencedor desta categoria foi o Organika (mais uma vez, no Peru), que serve massa caseira e pizza com um toque peruano. Quanto aos restaurantes de fine dining, o vencedor dessa categoria foi o Restaurant Pic, em Valence, França, que também aparece no Guia Michelin (três estrelas). De resto, os restaurantes franceses ocupam quatro dos dez primeiros lugares deste grupo – nada mau, não é?

Pode consultar o top 10 de cada uma destas categorias abaixo, ou ver cada categoria na sua totalidade no site do TripAdvisor. Ah, e pode ver os vencedores de 2023 aqui!

Os 10 melhores restaurantes de fine dining do mundo

Os 10 melhores restaurantes informais do mundo

Organika, Peru Cafe Chill, Sri Lanka Bodegas Mezquita Céspedes, Espanha Pizzeria Arrivederci, França Bodega Biarritz, Espanha Restaurante Yaku, Peru Carolino Cocina de Estación, Argentina Thes ‘Greek Creative Cuisine’, Grécia Makars Gourmet Mash Bar, Edimburgo Tonnarello, Itália

Ainda com fome?

Na Time Out, sabemos que a comida é a verdadeira força vital de uma cidade – é por isso que somos tão apaixonados por ela. Independentemente do que lhe apetece, seja uma pizza italiana ou um bife australiano, um serranito espanhol ou um ceviche peruano, a nossa lista das melhores cidades do mundo para comer vai certamente satisfazer as suas necessidades.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ Príncipe Real é um dos bairros mais cool do mundo