A Islândia é o país mais pacífico do mundo, de acordo com o Índice Global da Paz (IGP) de 2024, divulgado esta terça-feira. Portugal desceu no ranking face ao ano passado. Ainda assim, ficou na sétima posição.

Não foi caso único. Em 2024, a paz decresceu em 97 países, um número maior do que em qualquer outro ano desde a criação do Índice Global da Paz, em 2008. A par com um maior risco do surgimento de conflitos de grande dimensão, existem 56 conflitos em curso, sendo que são 92 os países envolvidos em guerras que estão a acontecer para lá das suas fronteiras. Neste momento, 110 milhões de pessoas são refugiadas ou estão deslocadas devido a um conflito armado e há 16 países que acolhem mais de meio milhão de refugiados.

A Europa mantém-se a região mais pacífica do mundo. No top 10 do IGP, a Islândia continua em primeiro lugar, posição que ocupa desde 2008. É seguida da Irlanda, da Áustria, da Nova Zelândia e de Singapura, sendo este último uma nova entrada no top 5. A Suíça está em sexto lugar e, em sétimo, encontramos Portugal. Dinamarca, Eslovénia e Malásia ocupam a oitava, nona e décima posição, respectivamente.

Por outro lado, o Iémen é o país mais inseguro do mundo, tendo substituído o Afeganistão, que subiu vários lugares no ranking. No índice de 2024, o Afeganistão fica ainda acima do Sudão do Sul e do Sudão.

Os dez países mais pacíficos do mundo

Islândia Irlanda Áustria Nova Zelândia Singapura Suíça Portugal Dinamarca Eslovénia Malásia

