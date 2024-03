Estes são os países mais seguros (e os mais perigosos) para conduzir na Europa

Com vontade de se fazer à estrada? É melhor conhecer estas estatísticas primeiro. Portugal está no top-5 dos mais perigosos.

Há poucas maneiras melhores de conhecer a Europa do que através de uma road trip. O itinerário não depende de horários de comboios ou autocarros, e pode ir para praticamente qualquer lugar que desejar. Mas alguns lugares são mais seguros do que outros no que diz respeito às estradas, seja pela qualidade das vias ou pelo cuidado (ou falta dele) dos outros condutores. Um novo estudo realizado pela Vignetteswitzerland.com veio agora revelar quais são os países mais seguros (e os mais perigosos) para viajar.

Este estudo analisou os dados do Conselho Europeu de Segurança dos Transportes para descobrir quais são os países com o maior número de mortes nas estradas por milhão de habitantes. E o país mais seguro para conduzir na Europa? A Noruega. Dados de 2022 mostram que este país teve apenas 21,38 mortes na estrada por milhão de pessoas.

Então, e o contrário? Qual o país mais perigoso da Europa para os condutores? É a Roménia, que tem um número muito superior de 85,81 mortes por milhão de habitantes. A Sérvia segue logo atrás, com 82,65 mortes, e a Bulgária em terceiro, com 77,64. Em quarto lugar está a Croácia, com 71, 20 e, a fechar o top cinco dos mais perigosos está Portugal com 62,30 mortes por milhão de habitantes – ainda assim, 8,53% abaixo dos números de 2012 que apontavam 68,12 mortes na estrada, por milhão de habitantes.

Os países mais seguros para conduzir na Europa

1. Noruega

2. Suécia

3. Reino Unido

4. Dinamarca

5. Suíça

Os países mais perigosos para conduzir na Europa

1. Roménia

2. Sérvia

3. Bulgária

4. Croácia

5. Portugal

