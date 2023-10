Estes selos são para pôr ‘Clássicos do Terror’ a circular

Pesadelo em Elm Street (1984), de Wes Craven; Annabelle 3 – O Regresso a Casa (2019), de Gary Dauberman; Sexta-feira 13 (1980), de Sean S. Cunningham; e IT (2017), de Andy Muschietti. São os quatro filmes ilustrados nos novos selos personalizados dos CTT, em parceria com a Warner Bros. Entertainment. “Já colaboramos desde 2019, o que tem permitido o lançamento de colecções filatélicas muito interessantes. Esta dos ‘Clássicos do Terror’ é a mais recente, mas já lançámos, por exemplo, colecções dedicadas à saga Senhor dos Anéis e aos famosos filmes do Harry Potter”, diz o director de filatelia, Raul Moreira.

O primeiro selo em Portugal entrou em circulação a 1 de Julho de 1853. Foi desenhado por D. Fernando de Saxe-Coburgo e tinha o perfil da sua esposa, a rainha D. Maria II. Hoje, apesar das pessoas enviarem menos correspondência, os selos continuam “na vanguarda da experimentação gráfica”, de acordo com Raul Moreira. “Os CTT emitem selos há 170 anos e já obtiveram 41 grandes prémios de design filatélico desde a altura em que estes prémios começam a ser atribuídos, na década de 70 do século passado”, revela. “Com 51 destes galardões atribuídos, na sua grande maioria por júris internacionais independentes, a Filatelia dos CTT é considerada uma das mais premiadas do mundo.”

Por ano, há cerca de 20 colecções temáticas, relacionadas com os mais diversos temas, e os selos que entram em circulação podem ser utilizados durante um período de sete anos. “São mensageiros privilegiados do património natural e cultural de um povo. Com o correio que enviamos, partilhamos apontamentos da nossa história e tradições, curiosidades literárias, exemplos de arquitectura e de biodiversidade.” Por exemplo, o primeiro “Crypto Selo” dos CTT foi lançado em Fevereiro e, até ao final do ano, já há alguns lançamentos previstos, como um que celebra os 800 anos do Presépio de Greccio, de São Francisco de Assis, que contará com um evento em Dezembro. O Plano de Emissões está sempre disponível para consulta online.

Em Outubro, além dos já disponíveis ‘Clássicos do Terror’ (o booklet está à venda por 4,60€), vai ser lançada uma colecção de selos dedicados a “Figuras Mundiais da História e da Cultura” e outras duas que assinalam “400 anos do Nascimento de Blaise Pascal [matemático e escritor] e 300 Anos do Nascimento de Adam Smith [filósofo e economista]”.

+ Este projecto combate o isolamento dos mais velhos com cartas à moda antiga

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês