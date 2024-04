Estes workshops de pulseiras da amizade são para fãs de Taylor Swift

As pulseiras da amizade foram uma febre nos anos 2000 e estão de volta à boleia de swifties do mundo inteiro. Em Lisboa, até há workshops.

A culpa é de Taylor Swift – e da nostalgia que tem evocado na sua The Eras Tour. Bastou um verso (“So make the friendship bracelets” na canção “You’re On Your Own, Kid”) para os fãs ressuscitarem a febre das pulseiras da amizade, que surgiram nos anos 90 e se consagraram como um clássico juvenil no início do milénio. Agora, milhares de swifties aproveitam para as trocar nos concertos e até há quem as vendas online. Em Lisboa, o que também não falta são workshops.

Na semana passada, o Country Music Hall Of Fame, em Nashville, nos Estados Unidos, publicou na sua página de Instagram uma fotografia da exposição do chamado Taylor Swift Education Center, que agora inclui centenas das milhares de pulseiras da amizade que a cantora tem recebido ao longo da The Eras Tour. E, com a digressão a terminar a apenas a 8 de Dezembro, é expectável que a colecção aumente.

Os fãs, que também têm trocado pulseiras entre si, têm feito por isso. Não há uma fórmula mágica, mas as pulseiras, feitas à mão com recurso a fios e missangas, costumam incluir trechos de letras e referências a memes, bem como nomes de álbuns ou músicas da cantora e até dos seus gatos Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button.

Há quem compre as pulseiras já feitas online – não há falta de opções em plataformas como a Vinted –, mas não há dúvida de que os workshops têm sido a solução para quem gosta de pôr mãos à obra. É uma forma dos fãs se conhecerem e passarem tempo juntos. A comunidade Front Row Vibes que o diga. Têm sido várias as datas esgotadas, tanto em Lisboa como no Porto. Mas, atenção, haverá mais. A ideia é juntar swifties num único espaço, com acesso a materiais e snacks. O preço costuma rondar os 13€ e os interessados só têm de enviar mensagem privada no Instagram.

