Este não será um “cruel summer” para os swifties: biografia da cantora editada em Portugal

Como é que uma jovem da Pensilvânia se tornou a artista mais bem paga e mais premiada de sempre? É o que Chas Newkey-Burden – jornalista e autor de mais de duas dezenas de biografias de personalidades mundialmente famosas – nos assegura revelar em Taylor Swift: A História Completa. Ou melhor, a história dos impressionantes 34 anos da estrela pop, que é já uma das figuras mais influentes do mundo. Editada em Portugal pela Contraponto, a biografia não autorizada foi originalmente publicada em 2013 e actualizada recentemente para incluir os últimos 11 anos da vida e carreira da estrela pop. Chega no Verão, a 4 de Julho, mas já está em pré-venda.

Taylor Swift tinha apenas 20 anos quando ganhou os primeiros Grammys, pelo álbum Fearless e o seu single “White Horse”, e entrou para a história como a pessoa mais nova a receber o prémio de Melhor Álbum do Ano. Já este ano, a cantora e compositora voltou a entrar para a história dos Grammys, tornando-se a primeira pessoa a vencer quatro prémios de Melhor Álbum do Ano, ocasião que aproveitou para anunciar o título do próximo disco, The Tortured Poets Department, que sai no próximo dia 19 de Abril. Entretanto, no passado mês de Março, estreou na Disney+ a versão integral do seu filme-concerto Taylor Swift: The Eras Tour.

Da infância na cidade de Reading, na Pensilvânia, passando pelos desafios que teve de superar até ao estrelato, incluindo os muitos inimigos que teve de enfrentar, como Kanye West (com quem tem tido várias altercações) e o produtor Scooter Braun (com quem disputou as masters das suas próprias canções), não há nada que tenha escapado a Newkey-Burden. Não, nem as relações amorosas com John Mayer, Harry Styles, Joe Jonas, Jake Gyllenhaal, Joe Alwyn ou o actual namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce – que marcou presença nos primeiros momentos da digressão Eras, que passará por Portugal no final de Maio, com dois concertos no Estádio da Luz, a 24 e 25, há muito esgotados.

Taylor Swift: A História Completa, de Chas Newkey-Burden. Contraponto. 304 pp. 18,80€

