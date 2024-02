Atenção, swifties! Filme-concerto de Taylor Swift vai ter versão alargada no Disney+

Nos cinemas, ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ fez história: é o filme-concerto com a melhor bilheteira de sempre. Agora, chega ao streaming com mais um punhado de canções.

É o filme-concerto mais vendido de todos os tempos. Realizado por Sam Wrench, Taylor Swift: The Eras Tour arrecadou mais de 260 milhões de dólares na bilheteira global. Agora, o Disney+ anuncia a estreia, a 15 de Março, da versão integral, que inclui a canção “Cardigan” e quatro músicas acústicas adicionais, não incluídas na versão exibida nos cinemas ou em VOD (video-on-demand).

Filmado nos Estados Unidos, onde Taylor Swift este em digressão entre 17 de Março e 9 de Agosto de 2023, o documentário junta os melhores momentos do espectáculo, uma superprodução pop que se prolonga por mais de três horas. “Tem sido um verdadeiro fenómeno que emocionou e continua a emocionar os fãs em todo o mundo, e estamos muito entusiasmados por trazer este concerto incrível para o público de todo o mundo, em exclusivo no Disney+”, diz o CEO da Disney, Bob Iger, citado em comunicado.

Taylor Swift tinha apenas 20 anos quando ganhou os primeiros Grammys, pelo álbum Fearless e o seu single “White Horse”, e entrou para a história como a pessoa mais nova a receber o prémio de Melhor Álbum do Ano. Já este ano, a cantora e compositora voltou a entrar para a história dos Grammys, tornando-se a primeira pessoa a vencer quatro prémios de Melhor Álbum do Ano, ocasião que aproveitou para anunciar o título do próximo disco: The Tortured Poets Department. Com edição agendada para 19 de Abril, terá 16 faixas e já se encontra em pré-venda no site oficial da artista.

Taylor Swift actua no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 e 25 de Maio.

+ Ranking: os discos de Taylor Swift, do melhor para o pior

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês