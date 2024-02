Grammys: Taylor Swift bate novo recorde na noite de Phoebe Bridgers

Taylor Swift tinha apenas 20 anos quando ganhou os primeiros Grammys, pelo álbum Fearless e o seu single “White Horse”, e entrou para a história como a pessoa mais nova a receber o prémio de Melhor Álbum do Ano. Esse recorde, entretanto, foi quebrado por Billie Eilish, mas a compositora e cantora norte-americana voltou a entrar para a história dos Grammys na madrugada de domingo para segunda-feira, tornando-se a primeira pessoa a vencer quatro prémios de Melhor Álbum do Ano.

O recorde de vitórias na categoria já pertencia a Taylor Swift – que à distinção de Fearless, em 2010, somou nos anos seguintes prémios por 1989, em 2016, e Folklore, em 2021 – mas era partilhado com mais três artistas: Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder, cada um com três Álbuns do Ano. Até agora. A norte-americana levou a melhor sobre boygenius (the record), Janelle Monáe (The Age of Pleasure), Jon Batiste (World Music Radio), Lana Del Rey (Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd), Miley Cyrus (Endless Summer Vacation), Olivia Rodrigo (Guts) e SZA (SOS).

Midnights não foi só considerado o Melhor Álbum do Ano – no início da cerimónia, já tinha recebido a distinção de Melhor Álbum de Pop Vocal. A mais premiada da noite, porém, foi a sua amiga Phoebe Bridgers, que dividiu o galardão de Melhor Performance de Dupla/Grupo Pop com SZA, pela sua participação em “Ghost in the Machine”; e partilhou com Julien Baker e Lucy Dacus, os outros vértices do triângulo boygenius, os prémios de Melhor Performance Rock (“Not Strong Enough”), Melhor Canção Rock (“Not Strong Enough”, outra vez) e Melhor Álbum Alternativo (the record).

Numa noite dominada pelas mulheres (o que não é assim tão invulgar nos Grammys), destacaram-se ainda Miley Cyrus, cuja “Flowers” foi considerada a Melhor Gravação e a Melhor Performance Pop a Solo; Billie Eilish, que viu “What Was I Made For?” vencer nas categorias de Melhor Canção e Melhor Canção Escrita para um Meio Visual; ou SZA, que além do prémio partilhado com Phoebe Bridgers ainda fez a Melhor Canção de R&B (“Snooze”) e o Melhor Álbum de R&B Progressivo (SOS). Hayley Williams e os seus Paramore, que tocam na primeira parte dos concertos de Taylor Swift em Lisboa, ganharam também dois prémios – Melhor Álbum Rock e Melhor Performance Alternativa.

Taylor Swift anuncia novo álbum

A cantora e compositora de Midnights aproveitou a conquista do Grammy de Melhor Álbum de Pop Vocal para anunciar o título do próximo disco: The Tortured Poets Department. Com edição agendada para 19 de Abril, terá 16 faixas e já se encontra em pré-venda no site oficial da artista.

O disco será lançado a meio de “The Eras Tour” de Taylor Swift, que atravessa toda a carreira da cantora e compositora norte-americana. É pouco provável, contudo, que as novas canções sejam incluídas no alinhamento da actual digressão, que passa pelo Estádio da Luz a 24 e 25 de Maio.

