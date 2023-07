Taylor Swift anuncia segundo concerto no Estádio da Luz

Há exactamente duas semanas, Taylor Swift e a promotora Last Tour anunciaram que a cantora e compositora norte-americana ia estrear-se ao vivo em Portugal a 24 de Maio do próximo ano, no Estádio da Luz. Hoje, confirmaram que vai haver um segundo concerto em Lisboa, passado um dia, a 25. Com os Paramore na primeira parte.

A banda emo norte-americana vai tocar em todos os concertos europeus de “The Eras Tour”, a mais ambiciosa da carreira de Taylor Swift. Uma superprodução pop que se prolonga por mais de três horas, com 44 canções espraiadas por dez actos – cada um corresponde a um disco, incluindo Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) e Midnights (2022), que não chegaram a ser apresentados ao vivo por causa da pandemia. A ideia é dar uma visão panorâmica da carreira de uma das maiores estrelas pop da actualidade, das origens country à sofisticação pop, do r&b e da electrónica da década passada à indie-folk dos álbuns de 2020.

Resta saber quanto vão custar os bilhetes quando finalmente forem postos à venda, a 12 de Julho. E quanto tempo vão demorar a esgotar.

