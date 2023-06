Taylor Swift revisita as múltiplas eras da sua carreira em 2024 na Luz

Taylor Swift devia ter-se estreado ao vivo em Portugal em 2020, à boleia do álbum Lover (2019). Pelas razões que todos sabemos, teve de cancelar o concerto, mas nunca deixou de trabalhar. Antes pelo contrário. Em 2020, lançou um par de álbuns meio folk, Folklore e Evermore, Em 2021, começou a regravar e reeditar os primeiros discos da sua carreira, na sequência de uma disputa contratual com a antiga editora. No ano passado, lançou mais um novo disco, Midnights. E este ano começou “The Eras Tour”, a mais ambiciosa da sua carreira – que em 2024 vai passar por Portugal.

A estreia nacional da maior estrela pop da actualidade (perdoa, Beyoncé) está agora marcada para 24 de Maio do próximo ano, depois do final da época futebolística, no Estádio da Luz. O anúncio foi feito durante a tarde de terça-feira, 20 de Junho, nas redes sociais da cantora norte-americana, e confirmado pouco tempo depois pela promotora Last Tour, responsável também pelo festival MEO Kalorama, além de outros concertos e festivais de música em Espanha e na Colômbia.

Os ingressos só serão colocados à venda a 12 de Julho, e ainda não se conhecem os preços, mas vai ser preciso fazer um registo online até ao fim da noite de sexta-feira, 23 de Junho, para haver sequer uma chance de comprá-los. A organização faz questão de sublinhar que "o registo não garante o acesso à venda ou aos bilhetes", uma vez que o mais provável é a procura ser muito superior ao número de lugares disponíveis no estádio do actual campeão português de futebol.

Quem conseguir meter as mãos num bilhete, porém, vai poder assistir a mais de três horas de concerto. Um grande espectáculo pop com 44 canções espraiadas por dez actos – cada acto corresponde a um disco, incluindo os que nunca chegaram a ser apresentados ao vivo por causa da pandemia. A ideia é dar uma visão panorâmica da carreira da cantora e compositora americana, das origens country à sofisticação pop, do r&b e da electrónica da década passada à indie-folk dos álbuns de 2020. Não há muitos concertos assim. Também não há muitas artistas como Taylor Swift.

