Estoril Classics acelera Cascais com três dias de corridas e exibições

A quinta edição do Estoril Classics acontece entre os dias 8 e 10 de Outubro no Autódromo do Estoril.

São três dias de muita emoção. De 8 a 10 de Outubro, as lendas do automobilismo põem o pé no acelerador e só param em Cascais para a quinta edição do Estoril Classics, desta vez com público.

Este ano, o evento acontece apenas no Autódromo do Estoril, onde é possível assistir a corridas e exposições de carros clássicos.

O programa é bem recheado e inclui os famosos Fórmula 1 até 1986, corridas de Classic Grand Prix, a corrida Iberian Historic Endurance e as suas preciosidades históricas e a exibição do Slalom do Rally de Portugal.

O Estoril Classics abre com limites de lotação impostos e regras de segurança e higiene. Todos os participantes, membros de equipas ou público têm de apresentar o certificado de vacinação ou testes negativos antigénio ou PCR (48 e 72 horas de validade, respectivamente).

Os bilhetes podem ser adquiridos online ou nos locais habituais. Para ficar no paddock, o custo diário é de 30€ e o passe de fim-de-semana custa 50€. Na bancada, o bilhete diário é de 15€ e o passe é de 25€. Os portadores de bilhetes de paddock podem também assistir à emoção das corridas nas Bancada A e Curva 1 do Circuito.

Autódromo do Estoril. 8-10 de Outubro. 15-50€.

