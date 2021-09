Maria Guedes regressa à Fiartil com mercado de Outono

É a primeira edição do Fall Market Stylista e acontece nos dias 9 e 10 de Outubro. Mercado de Natal chega no final do ano.

Depois de ter sido convertida em centro de testagem à Covid-19 durante o último ano e meio, a Feira de Artesanato do Estoril, também conhecida como Fiartil, volta a ser um destino de lazer. Maria Guedes não quis perder a oportunidade (afinal, é o seu local de eleição para realizar o mercado de Verão) e resolveu organizar, pela primeira vez, um mercado de Outono. O Fall Market Stylista acontece nos dias 9 e 10 de Outubro e reúne cerca de 80 marcas portuguesas.

"Não consegui fazer lá a edição de Verão. Assim que desactivaram o centro, liguei. É espectacular poder voltar e fazer um mercado de Outono. As marcas estão a lançar novas colecções, ainda está bom tempo mas não para ir para a praia. Em vez de andar a ver as novidades da Zara, vamos antes ver o que é nosso", explica Maria Guedes à Time Out Lisboa.

O mercado de Outono, o primeiro organizado por Maria Guedes, volta a reunir marcas para todos — da moda feminina, aos produtos para crianças, decoração e até para os homens. Além de novas colecções, esta edição surge ainda com um núcleo de marcas de Verão, que vão aproveitar os últimos raios de sol para fazer saldos. É o caso da Cantê, da Suuim e da 38 Graus, entre outras.

Isto, MPL Beauty, Tema, Carolina Curado, Cata Vassalo, Josefinas e DCK são algumas das etiquetas que vão marcar presença nesta montra ao ar livre. O uso de máscara vai ser obrigatório e a organização aguarda indicações quanto à possível obrigatoriedade de apresentar certificado de vacinação ou teste negativo para aceder ao recinto.

E porque também de comida e guloseimas é feito este mercado (desta vez, nem as castanhas assadas vão faltar), Maria Guedes reforça o menu com a ajuda da Quinta do Arneiro, que vai montar um restaurante no local. Santini, Madame Gaufre, Brigadeirando e Empanadas do Maxi vão estar entre as bancas presentes.

Então e o Natal? Cada coisa a seu tempo. "Percebi que não faz sentido esperar, até porque aí as marcas acabam por ter outras novidades", refere ainda. As compras natalícias mantêm-se no calendário, possivelmente na antiga FIL. Em breve, Maria Guedes irá testar a viabilidade do novo formato. Quem sabe se o seu calendário anual não ganha um novo ponto alto, o Fall Market Stylista.

Feira de Artesanato do Estoril. Sáb-Dom 10.00-19.00. Entrada: 3€ (a partir dos 12 anos).

