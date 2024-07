Estrada de Chelas no novo roteiro de arte urbana da Green Trekker

A Green Trekker, empresa de viagens de aventura e caminhadas, inaugura este domingo, 28 de Julho, um novo passeio de arte urbana, desta vez na Estrada de Chelas, onde desde o início do ano passado o movimento Cor em Chelas tem estado a criar novas obras. O Street Art Tour Chelas tem início no próximo domingo às 10.00 e termina por volta das 13.00, com ponto de encontro na estação de comboios de Santa Apolónia. Trata-se de um percurso de nível 1, fácil, em terreno plano, com custo de 15€ e inscrição obrigatória neste formulário, onde encontrará outras informações suplementares.

@cordechelass/ divulgação | BordaloII | okudart

O Street Art Tour Chelas vem juntar-se ao já extenso portefólio da Green Trekker, que inclui Barreiro, Amadora, Odivelas, Almada e, em Lisboa, Quinta das Conchas, Bairro Alto-Intendente, Areeiro-Braço de Prata e Amoreiras-Lx Factory, entre outros. A empresa tem até um guia especializado em arte urbana, Vasco Rodrigues, que, claro, irá conduzir também este novo percurso.

@cordechelass/ divulgação | AKACORLEONE

Desde o início do ano que as fachadas da Estrada de Chelas que pertencem à autarquia têm vindo a ser pintadas por diversos street artists. O movimento, chamado Cor de Chelas, foi impulsionado por Bordalo II, desde que mudou para ali o seu armazém de trabalho, e pode ser seguido no Instagram em @cordechelass. Vai poder conhecer mais de 25 obras, entre elas as half-half de Bordalo II, como o meio macaco/meio pessoa que fez com Vhils, ou o porco a meias com o americano @okudart.

Street Art Tour Chelas. Inscrições em Green Trekker. 28 Jul (Dom) 10.00-13.00. Ponto de encontro: estação de comboios de santa Apolónia. 15€

+ Do lago aos canteiros, o Bairro de São Miguel está a ser recuperado