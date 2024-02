Estrela produz energia solar para ajudar a pagar menos pela electricidade

Arranca esta sexta-feira, dia 23 de Fevereiro, o projecto Electra, uma iniciativa da Junta de Freguesia da Estrela que envolve a produção de energia solar através de painéis fotovoltaicos adquiridos pelo organismo para ser disponibilizada aos moradores. A iniciativa representa "um marco pioneiro em Portugal" e permitirá a cerca de 400 famílias reduzir até 60% o valor final da factura da electricidade, independentemente do fornecedor contratado, estima a entidade.

Os interessados (é necessário estar recenseado na Junta de Freguesia) devem preencher o formulário acessível por QR Code e disponível nos panfletos que serão distribuídos nos próximos dias nas caixas do correio ou, então, dirigir-se às instalações da Junta, conforme detalha o Público. A Junta está, neste momento, a preparar o lançamento de concursos para escolher as entidades que poderão disponibilizar e instalar os equipamentos necessários à operação, estando planeada a colocação dos primeiros painéis na sede do organismo. Ao mesmo tempo, é necessário identificar o número de interessados na iniciativa, com vista a poder "dimensionar a área de painéis solares necessária a construir”, explicou ao mesmo jornal o presidente Luís Newton.

Além de permitir baixar o valor da factura de electricidade dos moradores da Estrela, através do recurso a uma energia renovável, o projecto também visa ser uma forma de mobilizar a comunidade local a recorrer a este meio de produção de energia, segundo o autarca.

