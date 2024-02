Microsoft vai criar centro de inteligência artificial em Alvalade

A Microsoft vai criar uma Fábrica de Inovação em Inteligência Artificial (IA) em Lisboa. A decisão foi anunciada esta quarta-feira na sessão de abertura do Building the Future, evento focado na transformação digital que decorre em Lisboa até amanhã, quinta-feira. Segundo a Câmara Municipal, o projecto da Unicorn Factory teve um papel decisivo na escolha. O novo centro da multinacional com sede nos EUA vai integrar um novo hub da Unicorn Factory, dedicado precisamente à IA, com inauguração prevista para Novembro deste ano em Alvalade.

O centro é uma iniciativa da Microsoft Portugal e vai ser lançado em parceria com a Accenture, a Avanade e a Unicorn Factory. Tem como objectivo acelerar a adopção da IA por empresas públicas e privadas em Portugal, e contribuir para o crescimento do país por meio de novos cenários de inovação digital.

“Esta é mais uma grande conquista para a cidade. Em 2023 batemos o recorde de investimento estrangeiro, com mais de 50 centros tecnológicos a virem para Lisboa e 10.000 postos de trabalho altamente qualificados. Em 2024 começamos o ano com dois grandes projectos que provam a nossa capacidade de competir com outras grandes cidades. A nova estratégia de inovação para a cidade está a dar frutos”, afirma o presidente Carlos Moedas, citado num comunicado da autarquia. Há um mês já tinha sido anunciada a criação de um centro de IA da Deloitte no Largo do Rato.

Quanto ao novo hub de Alvalade (o centro nevrálgico da Unicorn Factory, recorde-se, fica no Hub Criativo do Beato), a autarquia informa que será um “ponto de encontro” para empreendedores, grandes empresas, investidores e investigadores dedicados à inteligência artificial generativa. Com 2300 m2 de espaço, vai ser capaz de acolher 300 pessoas e vai funcionar como local de aprendizagem para “as melhores práticas e casos de estudo em IA”.

Lisboa é actualmente Capital Europeia da Inovação, distinção atribuída pela Comissão Europeia. A Microsoft é uma das principais investidoras na Open AI, empresa responsável pelo Chat GPT.



