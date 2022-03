Estrelas pela Ucrânia: vem aí um evento astronómico solidário

A iniciativa do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que inclui várias actividades gratuitas para toda a família, convida também à doação de bens para os refugiados.

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) está a organizar um evento astronómico em parceria com a Associação Mriya – Centro de Apoio à Ucrânia. A ideia é promover a união e o pensamento “sobre o nosso destino comum enquanto Humanidade, sob um mesmo céu partilhado por todos”. A iniciativa, que inclui várias actividades para toda a família e uma angariação de bens para os refugiados, terá lugar este sábado, 12 de Março, no edifício principal do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

A programação arranca às 15.00 e prolonga-se até à meia-noite. Além de uma exposição com os planetas do sistema solar à escala, estão previstas observações astronómicas com telescópios, um quiz de astronomia e actividades práticas sobre o céu e as estrelas. “Se não tiver equipamento para observar o céu, traga a sua máquina fotográfica ou smartphone e venha fotografar a Lua, usando os nossos telescópios”, convida a organização.

O IA solicita ainda a todos os interessados que não se esqueçam de levar doações – é possível consultar online a lista dos bens em género mais solicitados, como produtos alimentícios com prazos alargados, medicamentos, utensílios infantis e utilitários como lanternas. A recolha será feita no local pela Associação Mriya, que também está a receber doações na sua morada em Mem Martins, Sintra.

Observatório Astronómico de Lisboa, Tapada da Ajuda. Sáb 15.00-00.00. Entrada livre.

