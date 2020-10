Eufonia junta som, ciência e arte pela primeira vez em Portugal

O projecto Eufonia está prestes a estrear-se em Portugal, com três dias de propostas científicas e artísticas, todas multissensoriais, sobre o impacto do som e a sua relação com a forma humana. Entre 13 e 15 de Novembro, será convidado a estimular a massa cinzenta em painéis de discussão que incluem concertos, performances, experiências e até instalações sonoras. O evento irá realizar-se no Barreiro, na Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios (ADAO).

“Ao explorar a utilização do áudio no âmbito da educação, inovação, saúde e arte, o Eufonia combina campos divergentes que partilham o som como meio comum”, explica a organização. O projecto junta cientistas, psicólogos, investigadores e artistas visionários “para explorar em conjunto, de forma extensa e empírica, a conexão que existe entre o som, a arte e a ciência”.

A sessão de abertura está marcada para 13 de Novembro, das 17.00 às 22.00, mas há mais cinco sessões marcadas, nos dias 14 (13.00-17.00/ 17.00-22.00) e 15 (09.00-12.00/ 13.00-17.00 e 17.00-22.00). Cada sessão dura quatro horas e, consoante o bilhete ou bilhetes adquiridos (10€/preço único), terá acesso a diferentes partes da programação, que inclui desde performances até instalações e peças de arte. O objectivo é só um: pôr os espectadores a explorar o passado, o presente e o futuro uso do som nas mais diversas áreas da vida quotidiana.

Como é que o som estimula o cérebro e influencia a consciência? Como podemos aceder ao som apenas através do toque e do cheiro? Como é possível a existência de um diálogo visual através do movimento do corpo? Estas são algumas das perguntas que poderá ver respondidas. Só tem de decidir como: basta consultar o programa completo aqui e escolher entre as várias sessões disponíveis – com excepção da sessão de abertura, todas se focam num tema: “Freedom” (Sáb 13.00-17.00), “Fear” (Sáb 17.00-22.00), “Health” (Dom 09.00-12.00), “Memory” (Dom 13.00-17.00) e “Rhythm” (Dom 17.00-22.00).

Tendo em conta a actual situação pandémica, as salas de apresentação principais vão receber apenas 50 pessoas, com as lotações dos restantes espaços limitadas até 15, 20 ou 25 pessoas. O público vai estar sentado a assistir aos concertos, painéis de discussão, palestras e experiências, mas será possível explorar o resto das propostas livremente, de acordo com a sinalização de circulação.

Até lá, poderá aproveitar para conhecer os Circuitos Sonoras da Eufonia: códigos QR espalhados por espaços públicos da Área Metropolitana de Lisboa, que dão acesso grátis a narrativas sonoras desenvolvidas por artistas locais.

Rua da Recosta, 1 (Barreiro). Sex 17.00-22.00, Sáb 13.00-17.00/ 17.00-22.00, Dom 09.00-12.00/ 13.00-17.00/ 17.00-22.00. 10€.

