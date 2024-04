Eurovisão 2024: tudo o que precisa de saber, incluindo bilhetes e datas

Já passou quase um ano desde que Loreen conquistou o ouro para a Suécia no Festival Eurovisão da Canção 2023, junto às margens do rio Mersey, em Liverpool. Como era de esperar, foi um evento extravagante – e que este ano mantém, sem dúvida, a fasquia elevada, à medida que a competição musical mais eclética do mundo se dirige para a cidade sueca de Malmö, em Maio.

Desde datas e locais até como conseguir bilhetes, reunimos tudo o que precisa de saber sobre o Festival Eurovisão da Canção 2024.

Quando e onde é o Festival Eurovisão da Canção 2024?

Após uma vitória sueca em 2023, é a cidade costeira de Malmö, no sul da Suécia, que serve de palco ao concurso deste ano. A competição acontece na Malmö Arena, em Maio, com as semifinais a serem realizadas nos dias 7 e 9 de Maio e a final no sábado, dia 11.

Como conseguir bilhetes para a Eurovisão?

Os bilhetes para as semifinais e a final ao vivo, tal como para os ensaios da tarde e da noite, estão disponíveis para compra no Ticketmaster.

Quais os países participantes no Festival Eurovisão da Canção 2024?

São 37 os países a participar no concurso deste ano. Participam todos os países habituais da UER – excepto a Rússia, que ainda está proibida de participar devido à invasão da Ucrânia em 2022, e a Roménia, que optou por não concorrer este ano. Pela primeira vez desde 1993, o Luxemburgo vai participar. E Israel também entra na competição, o que tem gerado controvérsia e levado alguns fãs e grupos a boicotarem o concurso.

Seguindo com a tradição, França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido – conhecidos como "Os Cinco Grandes" – qualificam-se automaticamente para a final. Como vencedora do ano passado, a Suécia também tem um lugar garantido. Os restantes 31 países vão competir em duas semifinais para preencher os outros 20 lugares no espectáculo final.

Quem vai apresentar a Eurovisão este ano?

A apresentadora sueca Petra Mede e a actriz Malin Åkerman vão apresentar o concurso deste ano.

Quem são os favoritos para ganhar?

De acordo com uma média de várias casas de apostas, a Suíça é a favorita, com uma probabilidade de 24% de conquistar a coroa. O país da Europa Central entrou na competição com o hino de alta energia "The Code", do cantor suíço Nemo. A Croácia está em segundo lugar nas sondagens, com uma probabilidade de 16%, seguida da Itália, com 13% de probabilidade de conquistar o primeiro lugar.

Quem venceu o Festival Eurovisão da Canção 2023?

A cantora sueca Loreen venceu o concurso do ano passado com uma performance dramática da balada "Tattoo".

