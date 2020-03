Eventos gastronómicos Peixe em Lisboa e Symposium Sangue na Guelra adiados

O Peixe em Lisboa, evento dedicado ao peixe, foi adiado para data a anunciar devido ao surto de Covid-19. No campeonato gastronómico, a 6.ª edição do Symposium Sangue na Guelra também será organizado noutra altura.

Todos os anos, o melhor peixe e marisco nacional é posto à prova no festival Peixe em Lisboa. A 13.ª edição do Peixe em Lisboa decorreria no início do mês de Abril no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, com uma montra de restaurantes, chefs portugueses e nacionais, debates, concursos de pastéis de nata ou pataniscas. Face à situação de pandemia e ao estado de emergência nacional, a Associação Turismo de Lisboa informa, numa nota breve, o adiamento do evento, para data ainda a anunciar.

Já o Symposium Sangue na Guelra, organizado pela Amuse-Bouche, e inserido na programação da Lisboa Capital Verde Europeia 2020, inicialmente agendado para os dias 19 e 20 de Maio na Fundação Oriente, em Lisboa, adia a sua 6.ª edição.

“Considerámos já um plano B com datas alternativas para a realização do Symposium no mesmo local. Em breve teremos reunidas as condições necessárias para indicar a nova data de realização deste evento”, informam em comunicado à imprensa.

O evento, sob o mote “The Power of Food”, juntará pessoas que lutam por um mundo da gastronomia mais sustentável, como o colectivo dinamarquês Empirical Spirits, um projecto de Lars Williams, ex-responsável pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento fundado pelo chef René Redzepi no Noma (Copenhaga) e o antropologista Mark Emil Hermansen; Marko Kovac, especializado na área dos vinhos naturais; Ben Mervis, responsável pela pesquisa para a série Chef’s Table da Netflix ou Andrea Petrini, uma das vozes mais influentes da gastronomia mundial.

+ As salas fechadas e os eventos cancelados em Lisboa devido ao coronavírus