Explore a biodiversidade em família a partir de casa

Pedalar, caminhar, fotografar a natureza, observar aves. As saudades de ar puro já apertam. Mas não precisa de sair de casa para explorar a biodiversidade. A partir deste sábado, o Centro de Educação Ambiental do Barreiro leva até si um pouco de fauna e flora com uma série online de conversas em directo.

“Abril, águas mil”, diz-se. E cumpre-se. Mas, apesar da chuva nos últimos dias, o tempo mais quente trouxe de volta aos céus os bandos coloridos que anunciam a Primavera. Para não perder este espectáculo natural, não se esqueça da sua dose de cinema da vida real à janela: se avistar uma espécie de ave estival, como uma andorinha ou um rouxinol, guarde todas as perguntas para o biólogo Mauro Hilário. Este sábado, 18 de Abril, ele estará à conversa em directo na página de Facebook do CEA – Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e do Sapal do Rio Coina, no Barreiro.

“A partir deste fim de semana, aos sábados pelas 11.00, poderá ouvir a nossa equipa a partilhar curiosidades e características da nossa fauna e flora”, lê-se em comunicado do CEA sobre esta iniciativa, que “leva até si um pouco da natureza, com Conversas Biodiversas”.

A primeira, já este sábado, 18, é dedicada às aves e às suas particularidades. A apresentação estará a cargo do biólogo Mauro Hilário, que costuma coordenar actividades de observação de aves na natureza no Sapal do Rio Coina, no Barreiro.

Durante esta conversa em directo, os mais pequenos e os mais crescidos, não interessa a idade, vão poder tirar todas as dúvidas que têm acerca da biodiversidade ornitológica. No final, quem sabe se não fica com vontade de começar um diário de observação de aves à janela, para preencher com desenhos e descobertas.

