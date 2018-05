Expo'98: esta sexta-feira os Olharapos voltam ao Parque das Nações

Ainda se lembra destas criaturas? É demasiado novo para saber do que falamos? Seja qual for o caso, não perca o espectáculo multimédia que acontece entre sexta-feira à noite e dia 2 de Junho, sempre na famosa Pala do Pavilhão de Portugal.

Algures entre o humano e o animal, com dois ou três olhos, e cuja estranheza deambulava pelo recinto da exposição, interagindo com os visitantes de manhã à noite. Os famosos Olharapos, construídos pelos ingleses Kevin Plumb e Campbell Ruchan, em colaboração com alunos das Belas Artes, estão de volta à ribalta, ou pelo menos ao Parque das Nações, onde marcarão presença a partir desta sexta-feira à noite e até ao dia 2 de Junho.

É em dois momentos, pelas 21.30 e pelas 22.30, que se irão assinalar os vinte anos de Expo'98, recorrendo a nove destas espécies animadas por actores — escalados para entreter as hostes antes da primeira projecção e nos intervalos das sessões. Falámos em projecções? Isso mesmo, o principal vem agora.

A Associação Turismo de Lisboa promove um espectáculo multimédia na Pala do Pavilhão de Portugal, que repete o mote de há duas décadas. Tal como em 1998, a água estará no centro das atenções — prepare-se para fontes e um ecrã de água com 30 metros de comprimento e dez de altura, em que serão projectados vídeos e imagens que farão recordar os momentos altos da Exposição Universal de Lisboa. Uma oportunidade para mergulhar no espólio da RTP, com selecção a cargo do jornalista Mário Augusto. Quanto à banda sonora, a nostalgia adensa-se com excertos de Pangea, o tema musical que fica para sempre ligado à Expo’98, da autoria de Nuno Rebelo.

Mas não pense que tudo será passado. É certo que num primeiro momento se evocará a reconstrução da zona oriental de Lisboa, seguindo-se as memórias da Expo'98, mas a viagem passa também pela actualidade do Parque das Nações. E se dúvidas houvesse sobre o seu potencial, recorde a nossa passagem recente pela zona.

