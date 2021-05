Exposição da LEGO muda-se para o Centro de Congressos de Lisboa

Se não teve oportunidade de levar os miúdos a ver as mais de 100 construções impressionantes na Cordoaria Nacional, tem até Setembro para as explorar umas portas ao lado.

"Vamos ficar mais um tempo!" Foi assim que a maior exposição europeia de modelos feitos com peças LEGO anunciou que ia prolongar a estadia em Lisboa. Mas atenção: a partir do dia 1 de Junho e até 12 de Setembro, já não é na Cordoaria Nacional que pode ver mais de 100 construções impressionantes, com cinco milhões de peças coloridas: a exposição da LEGO muda-se de malas e bagagens para o Centro de Congressos de Lisboa.

exposição LEGO

Durante o Verão, poderá descobrir em família um Titanic com 11 metros de comprimento e quase três de altura, construído com meio milhão de peças; uma zona para os maluquinhos da Guerra das Estrelas, com dezenas de modelos da saga (naves, cenas dos filmes, personagens, armas – tudo feito com LEGO); a Montanha Solitária, ou Erebor, que os fãs da trilogia Senhor dos Anéis conhecem de ginjeira e que levou mais de um ano a construir com 120 mil peças; um corpo humano à escala real, que mostra até os órgãos internos; ou um mapa interactivo da Europa, com as fronteiras entre países, as capitais e as bandeiras, entre muitas outras construções.

DR

Da Cordoaria para o Centro de Congressos vão também a zona de diversão Fun Park, com muito espaço para brincar com peças da LEGO, e o espaço 3D Trick Gallery, uma segunda exposição composta por uma galeria de imagens 3D para os visitantes poderem fotografar – são imagens interactivas com iluminação especial e suportes para os telemóveis, que permitem criar fotografias únicas para actualizar as redes.

Centro de Congressos de Lisboa. Seg-Dom 10.00-20.00. A partir de 10€ (bilhete combinado para a exposição da LEGO e para a 3D Trick Gallery a partir de 15€).

