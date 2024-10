Exposição da Pixar chega a Lisboa com passadeira vermelha (para todos)

Já sabíamos que “A Ciência da Pixar” chegaria ao Pavilhão do Conhecimento em Outubro. Agora, para além da data de abertura, o centro anuncia também uma programação especial para a inauguração. No próximo dia 11, a partir das 18.00 e até às 22.00, as famílias vão ser convidadas “a testar os seus superpoderes”. Está prevista uma passadeira vermelha, pipocas para todos e até um “Pixar Bar” com snacks alusivos aos filmes em exposição.

“Conseguirão acertar em cheio no alvo? Têm mais força que o Sr. Incrível? Quantos balões são precisos para fazer uma casa levantar voo? Existem mesmo robôs interplanetários? Revelamos estas e outras respostas com as actividades que preparámos para uma noite inspirada no mundo fantástico. E até desafiamos os visitantes a vestirem-se como a sua personagem favorita”, lê-se em comunicado do Centro de Ciência Viva.

Dia 11, as portas abrem-se logo às 18.00, para que os visitantes possam percorrer a rampa em grande estilo e atravessar o “Corredor das Estrelas”, que incluirá uma passadeira vermelha para uma “entrada glamourosa”. A partir dessa hora e até às 21.00, também haverá oportunidade de participar numa sessão de fotos e levar o registo para casa. E como cinema é sinónimo de pipocas, o Pavilhão do Conhecimento promete não só adoçar as nossas bocas, como explicar-nos a ciência por detrás do snack.

No átrio, ainda antes de visitar “A Ciência da Pixar” pela primeira vez, poderá:

Descobrir a ciência da música e como funciona o nosso cérebro quando somos expostos a diferentes tipos de música. Tudo com a ajuda da banda sonora de Coco , o investigador César Lima e a equipa do ISCTE

Explorar um kit científico para o Espaço com o Buzz Lightyear de Toy Story

Divertir-se na estação de arco e flecha, tal como a Merida de Brave

Aprender mais sobre as maravilhas da robótica, incluindo como se colocam robôs em Marte, com a ajuda do Wall-E e de uma equipa de cientistas

Treinar para ser super-heróis com os The Incredibles

Já no mini-átrio, encontrará uma banca que desafia as leis da física e onde poderá testar quantos balões seriam precisos para levantar uma casa como a do Carl de UP – Altamente. Se preferir, haverá Monstros & Companhia na biblioteca a ensinar curiosidades sobre a ciência do sono.

Quando à exposição propriamente dita, poderá visitá-la também a partir das 19.00 e até às 22.00. Com mais de 50 módulos interactivos, será possível explorar, passo a passo, o processo criativo da Pixar, desde a ideia inicial até ao produto final. Produzida pelo Museum of Science de Boston e pela Pixar Animation Studios, “A Ciência da Pixar” chega pela primeira vez a Portugal como resultado do acordo de colaboração entre a Fundação ”la Caixa” e a Ciência Viva.

Pavilhão do Conhecimento (Lisboa). Ter-Sex 10.00-18.00, Sáb-Dom 10.00-19.00. 9€-30€ (grátis até aos dois anos)

