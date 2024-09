Os heróis da Pixar estão a chegar ao Pavilhão do Conhecimento

Visitar os bastidores da Pixar para desvendar o processo criativo por trás dos filmes de animação – e até o papel da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática nessas produções. É esta a proposta de “A Ciência da Pixar”, a próxima exposição do Pavilhão do Conhecimento, que inaugura no próximo mês de Outubro.

Em Dezembro de 2023 já sabíamos que vinham aí surpresas. Quando se inaugurou a “Missão Espaço”, Sofia Lourenço, responsável pelo departamento expositivo, revelou à Time Out que essa seria a primeira de três exposições no âmbito de uma colaboração com a Fundação “la Caixa”. A segunda chega em Outubro, com personagens como o Buzz Lightyear de Toy Story ou o Sr. Incrível de Os Incríveis como anfitriões.

“Mundialmente conhecidos – desde a estreia de Toy Story: Os Rivais, em 1995 –, os universos repletos de personagens divertidas da Pixar fazem parte do imaginário colectivo e perduram na memória. Nos estúdios de animação da Pixar, um brinquedo, um peixe, um carro ou até um sentimento ganham vida, mas como?!”, lê-se em comunicado do Pavilhão do Conhecimento sobre “A Ciência da Pixar”.

O Pavilhão do Conhecimento ainda não anunciou em que dia a nova exposição irá inaugurar, mas convida os visitantes a usufruir de um desconto de 25% até dia 10 de Outubro, para conhecer ou voltar a explorar as mostras permanentes “Tcharan!”, “Explora” e “Finashanário”.

Pavilhão do Conhecimento. Ter-Sex 10.00-18.00, Sáb-Dom e feriados 10.00-19.00. 8€-14€ (grátis até aos três anos)

+ ‘Divertida-mente 2’ está a ser uma animação nas bilheteiras de todo o mundo. E pode fazer história