‘Divertida-mente 2’ está a ser uma animação nas bilheteiras de todo o mundo. E pode fazer história

Foi a 14 de Junho que Divertida-mente 2 estreou nas salas de cinema norte-americanas, onde tem sido um fenómeno de bilheteira. E tem também batido recordes em vários países, nomeadamente Portugal, aonde chegou no passado dia 11 de Julho. Por cá, tornou-se a melhor abertura de sempre de um filme nas salas de cinema, registando 280 mil espectadores e quase 1,2 milhões de euros de receita apenas quatro dias após a estreia nas salas portuguesas. Esta segunda-feira, a Disney Portugal confirmou que já viram o filme um total de 600 mil espectadores.

Mas vamos ao ranking global. Divertida-mente 2 está actualmente na 15.ª posição dos filmes que geraram mais receitas nas salas de cinema, contando os espectadores em todo o mundo, com receitas que ultrapassam os 1,4 mil milhões de dólares. Neste momento, a nova produção da Pixar está apenas uma posição atrás do fenómeno Barbie (2023) e prestes a ultrapassar o filme de Greta Gerwig.

Se olharmos para os filmes de animação que geraram mais receitas até hoje, terá ainda de superar Frozen II (2019) e O Rei Leão (2019), que ocupam a 13.ª e a 9.ª posições do ranking global, para se tornar o filme de animação com melhor box office da história. E parece estar encaminhado, especialmente se tivermos em conta que Divertida-mente 2 só estreia no Japão a 1 de Agosto.

Até agora, Divertida-mente 2 é o único filme de 2024 a ultrapassar a fasquia dos mil milhões (de dólares e também de euros) no ranking das receitas globais. O segundo filme mais visto do ano é Duna: Parte Dois, que está a comer pó na 136.ª posição dos filmes com mais receitas de bilheteira de sempre.

