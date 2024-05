Exposição de fotografia mostra dimensão das obras da nova linha do metro

A exposição "Para lá do Tapume", com 30 fotografias de Heleno Vaz Queiró, mostra os bastidores e pormenores das obras de construção da linha Circular, mas também imagens que ajudam a compreender a escala de uma obra desta dimensão, a maquinaria em causa e a evolução dos trabalhos.

O fotógrafo é licenciado em Engenharia Mecânica e é ele próprio responsável pela Gestão do Risco e Interfaces da Fiscalização da obra da linha Circular do Metropolitano de Lisboa, pelo que estará particularmente apto para dar a conhecer estes aspectos técnicos através das suas fotografias.

Heleno Vaz Queiró “Para Lá do Tapume”

"Para lá do Tapume" está instalada no edifício da Farmácia do antigo Hospital Militar, na Estrela, onde no futuro será a entrada da estação da Estrela da nova linha Circular do Metropolitano de Lisboa, pelo que os visitantes vão ter a oportunidade de entrar numa zona até agora vedada ao público e que se encontra ainda em obra, criando o ambiente ideal para mergulhar nesta exposição.

A exposição pode ser vista até 31 de Maio e a entrada é livre, mas as fotografias estão à venda e o dinheiro que for angariado reverte para a Entrajuda – Associação Para o apoio a Instituições de Solidariedade Social, que reúne voluntários para apoiarem instituições de solidariedade social no combate à pobreza.

Antigo Hospital Militar. Calçada da Estrela. Até 31 de Maio. Seg-Sex 14.00-18.30, Sáb-Dom 12.00-18.30. Entrada livre

+ E este 28, alguém apanha? Vem aí a caderneta de cromos ‘Sobre Carris’