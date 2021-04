Exposição de Van Gogh em Belém volta a abrir portas até ao Verão

A pandemia obrigou a que muitos eventos culturais da cidade fossem sujeitos a trocas e baldrocas de horários, a prolongamentos de exposições e a outro sem-fim de mudanças. A exposição imersiva dedicado a Van Gogh é um desses eventos que volta agora a abrir portas a 7 de Abril, tendo estadia em Belém até ao Verão.

A exposição “Meet Vincent van Gogh” é uma máquina do tempo multissensorial que convida o visitante a entrar e a remexer nos sentimentos, angústias, amores e pensamentos do artista. Chegou ao Terreiro das Missas, em Belém, em Fevereiro de 2020, e ia ser dada como encerrada a 3 de Janeiro de 2021, mas acabou a ser prolongada até Fevereiro.

O mais recente confinamento impediu que esse prolongamento fosse gozado pelos visitantes e, dessa forma, a produtora UAU, que montou a exposição juntamente com o Vincent van Gogh Museum, em Amesterdão, decidiu reabrir a mostra a partir da próxima quarta-feira, 7 de Abril.

Ao longo do percurso, dividido por galerias temáticas, os visitantes vão tropeçando nos principais locais da vida do pintor. No Campo de Trigo, o som de um tiro ecoa no ar onde Vincent disparou sobre si próprio, enquanto há uma projecção imersiva com flashbacks dos seus primeiros anos de vida. Na secção Artistas Emergentes, pode passear na ruralidade dos Países Baixos ou nas ruas de Paris, sentar-se à mesa do Café Tambourin, em Montmartre, e simular o quadro Os Comedores de Batatas. Sempre tudo muito interactivo para que tanto os miúdos como os crescidos entrem na vida do pintor.

A exposição estará aberta de quarta a sexta-feira entre as 10.00 e as 19.00, e aos fins-de-semana entre as 09.00 e as 13.00. Os portadores de bilhetes adquiridos para o período entre 15 de Janeiro e 7 de Fevereiro, podem visitar a exposição no prazo máximo de 45 dias após o dia 7 de Abril (até ao dia 23 de Maio) não sendo necessária a troca.

A exposição já foi visitada por mais de 80 mil pessoas e o número será crescente nos próximos meses de regresso.

