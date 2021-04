Visitas exclusivas, roteiros e piqueniques para voltar aos parques e palácios de Sintra

As actividades requerem todas marcação para que decorram em segurança. As inscrições podem ser feitas no site da Parques de Sintra.

A partir de segunda-feira, dia 5, arranca mais uma etapa do desconfinamento, que permite a reabertura dos museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares. E, por isso, a Parques de Sintra volta a abrir os seus equipamentos a partir dessa data, tendo preparado várias actividades que vão das visitas guiadas aos piqueniques, para receber de novo os visitantes.

Os programas foram já pensados e implementados de acordo com as regras de higiene e segurança às quais os equipamentos culturais são obrigados a responder, decorrentes da pandemia, de forma a permitir que o público possa usufruir dos palácios, monumentos, parques e jardins sem preocupações.

Para quem gosta de experiências personalizadas, é possível fazer visitas exclusivas ao Palácio da Pena, ao Palácio de Queluz, ao Palácio Nacional de Sintra e ao Palácio de Monserrate. Estas visitas estão disponíveis fora do horário de abertura dos monumentos ao público e incluem acompanhamento com guia e explicação do circuito, tendo a possibilidade de complementar a experiência com opções de catering: brunch, lanche ou cocktail. As marcações são feitas através do site.

Além destas visitas existem ainda roteiros temáticos – dos quais já lhe falámos aqui – que podem ser feitos em meio dia ou num dia inteiro e permitem a visita aos monumentos e da natureza em seu redor. Estas actividades requerem marcação e incluem entradas nos parques e monumentos, um guia para explicação do circuito e refeições adaptadas ao contexto específico de cada passeio.

Não sendo novidade, não deixa de ser boa notícia que os Parques da Pena e de Monserrate e os Jardins de Queluz continuem a receber os piqueniques organizados pela Parques de Sintra. A iniciativa nasceu no Verão passado e quer recriar os piqueniques de do século XIX naqueles jardins, que na altura representavam uma forma incontornável de viver os jardins. Ainda hoje é possível ver no Chalet da Condessa d’Edla, no Parque da Pena, o cesto de piquenique que a segunda mulher de D. Fernando II usava para fazer as suas refeições neste jardim.

A Parques de Sintra quer recuperar essas experiências criando pacotes de piqueniques que podem ser dirigidos a famílias, avós e netos, a dois ou então para uma experiência de aniversário. Os pacotes, que têm de ser reservados com antecedência, incluem o serviço de visitas livres ou acompanhadas aos monumentos, entradas nos parques e respectivos palácios e, claro, o serviço de cesta individual e com toda a comida.

Mantém-se também o programa Aqui Há Burro, dirigido aos mais novos, que decorre no Convento dos Capuchos em parceria com a Reserva de Burros - Associação para a Valorização e Preservação do Burro. A actividade para crianças dos 3 aos 12 anos inclui um passeio pela floresta com a companhia dos pais, e acontece todos os sábados às 10.00, 12.00 e 15.00, sempre mediante marcação.

