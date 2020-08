Há novos roteiros para visitar Sintra com piqueniques e visitas guiadas

A Parques de Sintra ainda não deu descanso aos visitantes dos seus parques e monumentos, nem pretende. A mais recente novidade são os roteiros guiados com duração de um dia ou de meio dia, todos com transporte, refeições e visitas incluídas. Os roteiros decorrem aos domingos entre 16 de Agosto e 25 de Outubro.

Para continuar a manter as agendas dos visitantes ocupadas durante o Verão (e não só), a empresa que gere os monumentos e parques de Sintra volta à carga agora oferecendo quatro roteiros distintos que casam a natureza com o património. Todos os roteiros têm acompanhamento permanente e incluem transporte de ida e volta entre São Pedro de Sintra e o início e o fim do percurso.

O roteiro “A Pena de D. Fernando II” decorre ao longo de um dia inteiro e dá a oportunidade de descobrir a grande obra e um dos grandes amores deste rei: o Parque e Palácio da Pena. Vai poder explorar o parque, o Palácio da Pena e o Chalet da Condessa d’Edla e, pelo meio, há um piquenique nos jardins do Chalet que recria as refeições de exterior que o rei fazia. Este passeio acontece nos dias 16 de Agosto, 6 de Setembro e 11 de Outubro.

Também será ao longo de um dia que vai poder descobrir como os membros da casa real passavam o tempo livre, no roteiro “Sintra, o refúgio da corte”. De manhã, os participantes vão poder ter um cheirinho da Idade Média, com uma visita ao Palácio Nacional de Sintra e, depois, seguem por um percurso pedestre pela encosta da serra até ao topo, que conduz ao Parque da Pena. O almoço faz-se na Abegoaria, o principal edifício de apoio às actividades agrícolas da Quinta da Pena. O dia termina com uma viagem ao século XIX para descobrir os encantos do jardim e do Palácio da Pena. As datas deste roteiro estão marcadas para 27 de Setembro e 25 de Outubro.

Para passar apenas metade do dia, os visitantes podem alinhar no roteiro “Os mistérios e encantos do Parque da Pena”, que percorre os caminhos labirínticos dos cerca de 85 hectares do Parque da Pena. E antes da visita ao Chalet da Condessa d’Edla, os participantes podem desfrutar de um piquenique na Quinta da Pena. A actividade acontece a 23 de Agosto, 13 de Setembro e 4 de Outubro.

Para ficar por dentro da história do património, o roteiro “1000 anos de Sintra” faz-se em apenas uma manhã. O percurso começa com uma visita ao Palácio Nacional de Sintra, e depois há uma caminhada até ao Castelo dos Mouros. Aí os visitantes ficam a par da herança árabe deste território e podem aproveitar para ver as vistas. O roteiro, marcado para 30 de Agosto, 20 de Setembro e 18 de Outubro, termina com um almoço na cafetaria instalada na Casa do Guarda do Castelo.

Os pacotes de roteiro incluem também refeições saudáveis servidas pela Parques de Sintra e adaptadas ao contexto de cada passeio. Os programas de dia inteiro duram oito horas e o valor de inscrição é de 75€ por adulto, 30€ para crianças (6 aos 17 anos) e 190€ euros para famílias (dois adultos e duas crianças).

Já os programas de meio dia têm uma duração de cinco horas e custam 50€ por adulto, 25€ para as crianças (6 aos 17 anos) e 130€ para famílias (dois adultos e duas crianças). As inscrições devem ser efetuadas sempre até à quarta-feira anterior à data do roteiro pretendido e o respetivo pagamento efetuado previamente.

A Parques de Sintra recomenda ainda que leve calçado confortável e um agasalho. E, tal como em todas as actividades que têm vindo a ser realizadas, também estes roteiros seguem as directivas da Direção-Geral da Saúde.

Informações e reservas: eventos@parquesdesintra.pt; 21 923 7300.

