Festa do Cinema Italiano arranca a 2 de Novembro em várias cidades

Prevista realizar-se em Abril, a Festa do Cinema Italiano já tem data para a sua 14.ª edição, depois de ter sido adiada devido às limitações impostas pela pandemia. O festival que promove a cultura cinematográfica italiana vai realizar-se a partir de 2 de Novembro em vários pontos do país, anunciou esta quarta-feira, 31 de Março, a organização.

Na última edição, que se estendeu a mais de dez cidades, a programação incluía a antestreia de Pinóquio, último filme de Matteo Garrone e uma retrospectiva dedicada a Frederico Fellini, em parceria com a Cinemateca Portuguesa. A plataforma de streaming Filmin também disponibilizou à altura alguns dos títulos exibidos no festival e outros filmes inéditos que complementavam a actividade do festival.

A Festa do Cinema Italiano conta com o apoio da Embaixada de Itália, do ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália, do Luce Cinecittà e da Câmara Municipal de Lisboa. A programação da edição de 2021 será anunciada em breve.

