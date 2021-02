Exposição Downtown Chiado acaba de ganhar visita virtual

A 8.ª edição da exposição internacional Downtown Chiado conta com 14 talentos oriundos de várias partes do mundo, incluindo a artista checa Sarka Darton, cujas esculturas exploram as relações entre as pessoas, os espaços e a arquitectura. A inauguração, que estava prevista para 6 de Fevereiro no Atelier Natália Gromicho, acontece agora online, para que o público possa contemplar as obras através de uma visita virtual.

Entre os talentos seleccionados para esta mostra, encontram-se nomes como o do japonês Kayo Sato, com uma instalação de tecido com três obras originais, que usam a técnica do plissado; a dinamarquesa Yvone Wiese, uma artista com influências impressionistas, que ao mesmo tempo imprime uma sensação de profundidade na obra que trás a Lisboa; e a própria Natália Gromicho, que apresenta uma obra inédita, um acrílico pintado em 2020 “com uma nova linguagem, distinta das obras que nos tem apresentado”, como descreve em comunicado.

Para ver os diferentes trabalhos expostos, é possível andar de uma sala virtual para outra (são seis ao todo), bem como carregar nas obras para as ver em pormenor ou nos nomes dos artistas para os ficar a conhecer melhor.

O Atelier Natália Gromicho, localizado no Espaço Chiado, conta anualmente com uma programação muito diversificada, destacando a pintura ao vivo, exposições internacionais de arte contemporânea, uma gala de entrega de prémios e uma exposição mensal com obras da artista residente.

