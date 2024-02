Exposição faz um retrato dos 60 anos de carreira de António Sala

Aos 75 anos, António Sala é uma das mais reconhecidas vozes da rádio portuguesa, onde iniciou a carreira há 60 anos. Ao longo das décadas, também se tornou uma estrela da televisão, onde continua a trabalhar, e todas estas vidas estão em exposição em “Retratos Contados de António Sala”, que pode ser vista até ao final do mês de Fevereiro na Tantos Livros, Livreiros, nas Avenidas Novas.

Antes de mais, “Retratos Contados” é um projecto de Nelson Mateus que tem como missão aproximar gerações, contando histórias de gerações mais velhas para combater a solidão de quem tanto tem para contar. Um projecto que dá a conhecer o passado de pessoas anónimas, mas também de nomes conhecidos que já se viram envolvidos neste projecto. É o caso da escritora Alice Vieira ou do actor Ruy de Carvalho, cujas histórias de vida foram dadas a conhecer através de exposições e outras iniciativas. Agora, no mês em que se assinala o Dia Mundial da Rádio (13 de Fevereiro), é a vez de António Sala, que assinala 60 anos de carreira e anda em tour pelo país com o musical António Sala, O Comunicador – 60 anos de Carreira. Na exposição “Retratos Contados de António Sala”, desenhada em parceria com a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, podem ser vistos registos fotográficos dos seus últimos 60 anos, assim como caricaturas ou mesmo livros deste comunicador, como Memórias da Vida e da Rádio dos Afectos (Oficina do Livro, 2011).

©Junta de Freguesia das Avenidas Novas Retratos Contados de António Sala

Com uma carreira iniciada na Emissores Associados de Lisboa, e destacando-se como locutor na Antena 1 e na Rádio Renascença, António Sala é actualmente um dos elementos do júri do programa de talentos Estrelas ao Sábado, da RTP1. Foi o apresentador de programas como Palavra Puxa Palavra (1990) ou Você Decide (1993), ambos da RTP1, e também jurado de A Tua Cara Não Me É Estranha (TVI), entre 2012 e 2014. Sala, que acumula os talentos de cantor e compositor, chegou a participar no Festival da Canção em dueto com Alexandra em 1980, com uma música de sua autoria chamada "Zé Brasileiro Português de Braga". Voltou a repetir a experiência quatro anos depois, com o tema "Uma Canção Amiga". Recebeu ainda a insígnia de Comendador da Ordem do Mérito, atribuída pelo Presidente da República Cavaco Silva, em 2010.

Tantos Livros, Livreiros. Avenida Marquês de Tomar, 1B (Avenidas Novas). Seg-Sáb 10.00-19.00. Entrada livre.

