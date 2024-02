Há versos de Sara Tavares à solta pelas ruas de Lisboa

Pelas ruas de Lisboa surgiram, nas últimas semanas, cartazes que se destacam dos restantes pela sua depuração gráfica. Letras a negro em fundo branco escrevem pequenos versos, por baixo um nome: Sara Tavares. E nas nossas cabeças soa a voz da cantora. Em vão procuramos algo que desse uma pista sobre estas peças. Porque estão nas ruas? Quem as fez? Mas não há assinatura.

Conseguimos chegar à fala – ou melhor, à escrita, pelo Instagram – com a autora dos cartazes: a escritora e activista Gisela Casimira. Não há assinatura porque "o foco é a Sara. Como tal, os cartazes têm a informação necessária: as letras e o nome dela."

Francisco Romão Pereira

"Quando a Sara faleceu, pensei que seria bom homenageá-la, à minha maneira. Quis realçar o seu lado de intelectual, de escritora, de poeta. E achei que faria sentido espalhar algumas das suas bonitas letras por aí", diz-nos Gisela Casimiro. "Fiz os cartazes, contactei uma pessoa com quem já trabalhara antes para os distribuir, pedi orçamentos à gráfica... E depois partilhei a ideia com algumas pessoas do seu círculo íntimo, que são minhas amigas também, e ofereceram-se para ajudar. Houve uma primeira distribuição, e depois uma segunda, que culminou no seu aniversário."

Francisco Romão Pereira

Um presente para a cidade

Então os cartazes não foram pensados para o aniversário? "Não, a homenagem foi pensada considerando que a cidade não fez a homenagem que devia. Como dizia, tive a ajuda da Cláudia Semedo e da Selma Uamusse, com quem partilhei a ideia, e quiseram de algum modo fazer parte. Acabou por ser um presente para a cidade", esclarece.

Francisco Romão Pereira

Sobre o impacto dos cartazes, Gisela reflecte ainda: "Tem acontecido muita coisa na cidade e estes cartazes convivem com algumas causas pelas quais a Sara se batia também. Isso é o mais poético." E remata: "Outros artistas têm homenageado a Sara, seja em concertos, seja no festival da canção, seja em teatro, passando a música dela, feito covers, gravando músicas de homenagem. Eu espero que [os cartazes] sirvam mesmo para chamar a atenção de que deveria ter havido uma homenagem oficial e governamental. Esse também era o meu propósito."

Francisco Romão Pereira

No Instagram pode encontrar os cartazes com a hashtag #saranarua, criada por Selma Uamusse quando os partilhou. Sara Tavares morreu a 19 de Novembro de 2023, aos 45 anos.

