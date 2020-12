Exposição imersiva de Van Gogh prolongada até Fevereiro de 2021

A exposição “Meet Vincent van Gogh” é uma máquina do tempo multissensorial que convida o visitante a entrar e a remexer nos sentimentos, angústias, amores e pensamentos do artista. Chegou a Lisboa em Fevereiro de 2020, e ia ser dada como encerrada a 3 de Janeiro, mas vai prolongar-se até 7 de Fevereiro de 2021, no Terreiro das Missas, em Belém. A notícia foi avançada pela produtora UAU, que montou a exposição juntamente com o Vincent van Gogh Museum, em Amesterdão.

Ao longo do percurso, dividido por galerias temáticas, os visitantes vão tropeçando nos principais locais da vida do pintor. No Campo de Trigo, o som de um tiro ecoa no ar onde Vincent disparou sobre si próprio, enquanto há uma projecção imersiva com flashbacks dos seus primeiros anos de vida. Na secção Artistas Emergentes, pode passear na ruralidade dos Países Baixos ou nas ruas de Paris, sentar-se à mesa do Café Tambourin, em Montmartre, e simular o quadro Os Comedores de Batatas. Enfim, sempre tudo muito interactivo para que tanto os miúdos como os crescidos entrem na vida do pintor.

Além do prolongamento, foi também anunciado que será possível visitar a exposição durante a época festiva. As portas do recinto estarão abertas nos dias 24 e 31, entre as 10.00 e as 16.00, e nos dias 25 e 1 de Janeiro, entre as 10.00 e as 18.00. Nos restantes dias, mantém-se o horário habitual.

Terreiro das Missas (Belém). Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb-Dom 09.00-13.00 (Dezembro); Seg-Sex 10.00-19.00m Sáb-Dom 09.00-19.00 (Janeiro e Fevereiro). Dias 24 e 31 10.00-16.00, dias 25 e 1 de Janeiro 10.00-18.00. 9€-29,50€.

