Exposição interactiva de Van Gogh chega a Lisboa em Fevereiro de 2020

Meet Vincent Van Gogh chega a Lisboa em Fevereiro do próximo ano. A exposição interactiva do museu do pintor promete percorrer a vida e obra de um dos maiores artistas de sempre de um forma criativa e sensorial.

De Amesterdão para Lisboa, em Fevereiro do próximo ano, será possível visitar a exposição interactiva criada pelo Museu Van Gogh, que percorre a vida de um dos pintores mais reconhecidos de sempre. Meet Vincent Van Gogh chega a Lisboa no final de Fevereiro de 2020 e “é uma viagem imersiva pela vida de Van Gogh, seus sentimentos, angústias, amores, pensamentos, em que interagir e tocar é uma obrigação de cada visitante”, lê-se na nota de imprensa divulgada.

Na exposição que inaugura a 28 de Fevereiro, no Terreiro das Missas, em Belém, são recriados os principais locais da vida do artista, como o café Le Tambourim, em Paris, o hospital de Saint-Rémy, onde esteve internado, a Casa Amarela, em Arles, e o seu conhecido quarto. Encontrará ainda projecções, filmes e fotografias ao longo do percurso da exposição. Alguns pontos interactivos irão desafiar os visitantes “a testar as suas capacidades artísticas, aplicando as técnicas desenvolvidas pelo pintor”.

A mostra que chega pela primeira vez a Portugal, depois de ter estado em Pequim, Barcelona e Seul, tem “postos multimédia” onde é possível “recriar o estilo das pinceladas de Van Gogh, restaurar os seus quadros, estudar a ciência por trás das obras de arte, tornando-se quase um curador do museu”.

Pensado para famílias, há a possibilidade de fazer a visita com recurso a um áudio-guia, em versão infantil ou para os mais velhos, onde são revelados excertos da vida de Van Gogh retirados da sua correspondência com amigos próximos e familiares. Para os petizes, há uma caça ao tesouro baseada nos detalhes da vida e obra do artista.

A exposição estará patente até ao final de Maio de 2020 e já é possível adquirir bilhetes com 50% desconto, no site da Ticketline, até 13 de Outubro. O horário de visita é de segunda a quinta feira, das 10.00 às 19.00 e às sextas e sábados das 10.00 às 20.00. A visita tem uma duração de 90 minutos. O preço dos bilhetes varia entre os 4,50€ e os 13,50€.

