Exposição “Meet Vicent Van Gogh” oferece desconto às famílias no Dia dos Avós

A iniciativa aplica-se aos pacotes de família comprados no Terreiro das Missas, em Belém, no domingo, Dia dos Avós.

Os avós são uma espécie de “segundos pais”, que nos levam a passear no fim-de-semana e nas férias grandes e nos deixam aproveitar o cavalinho nas suas pernas até sermos demasiado pesados para o fazer. Para comemorar o seu dia, a 26 de Julho, haverá 10% de desconto na compra de pacotes de família para a exposição Meet Vincent Van Gogh, que reabriu em Junho.

A vida do pintor holandês Vincent Van Gogh é um livro aberto dentro de uma tenda armada em Belém, onde o visitante é convidado a entrar e a remexer nos sentimentos, angústicas, amores e pensamentos do artista. Totalmente desenhada para ser desfrutada por todas as faixas etárias, recomenda-se a utilização dos áudio-guias em versão adulta e infantil, que apresentam duas formas distintas mas igualmente divertidas de contar a sua história.

Vestir a pele do artista, pondo à prova a criatividade em família, ao desenharem em conjunto o seu auto-retrato; ou tirarem fotografias juntos no famoso quarto do pintor são apenas duas das muitas propostas desta experiência interactiva, dividida por galerias temáticas e que convida o espectador a ver, tocar e filmar.

Terreiro das Missas (Belém). Qua-Dom 10.00-19.00 (últimada entrada às 18.00). 10€-36€.

