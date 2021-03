F1 regressa a Portugal em Maio para Grande Prémio

Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve, em 2020

O Grande Prémio de Portugal vai mesmo voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1. A corrida, agendada para 2 de Maio de 2021, será a segunda consecutiva no Algarve. “É um prazer poder anunciar que a Fórmula 1 irá voltar a Portimão depois do enorme sucesso da corrida no ano passado”, partilhou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

Portugal tinha entrado no plano original deste Campeonato do Mundo apenas como circuito de reserva, mas, face aos condicionalismos impostos pela Covid-19, rapidamente foi resgatado para o calendário oficial, como a terceira prova, depois dos Grandes Prémios do Bahrein e de Ímola, em Itália.

“Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português pelo seu trabalho árduo e dedicação em levar-nos até este ponto. Estamos confiantes e entusiasmados com a nossa temporada de 2021, tendo demonstrado no ano passado que poderíamos realizar 17 corridas em segurança (...). Esperamos receber novamente os fãs em Portimão, de uma forma segura, e estamos a trabalhar com o promotor sobre os detalhes desse plano”, acrescentou Stefano Domenicali no mesmo comunicado.

No ano passado, a entrada de público no Autódromo Internacional do Algarve, bem como a distribuição dos espectadores nas bancadas, foi alvo de várias críticas. Agora, a organização espera que, até Maio, possam ser levantadas algumas das restrições impostas pelo Estado de Emergência, para que seja possível contar com a presença dos adeptos. Mas só entre staff das equipas e da organização vão contar-se mais de três mil pessoas no período de 30 de Abril a 2 de Maio.

“A realização de grandes eventos no nosso país é muito importante para a imagem e promoção internacional de Portugal como destino turístico, pelo que é com muito interesse que assistimos ao regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2021”, revelou ainda a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Rita Marques, que aproveitou para agradecer a confiança à FIA e à F1.

Para o Autódromo Internacional do Algarve, esta notícia é a cereja em cima do bolo depois da oficialização nesta temporada da prova de abertura do Campeonato do Mundo de Resistência, a 4 de Abril, a que se seguirá o Grande Prémio de MotoGP, que em 2020 terminou com uma vitória retumbante de Miguel Oliveira.

Vale ainda a pena recordar que o Grande Prémio de Portugal de 2020 foi o segundo mais visto da temporada passada e marcou também o momento em que Lewis Hamilton, da Mercedes, bateu o recorde de vitórias na disciplina, igualando o alemão Michael Schumacher, lenda da F1.

