Fábio Porchat encontrou-se com um gorila em África e conta como foi a partir de Setembro

Fábio Porchat está de regresso a Portugal. A partir de 28 de Setembro, Histórias do Porchat correm vários palcos do país. A 5 de Outubro, o espectáculo chega ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

O comediante, fundador do colectivo Porta dos Fundos, que conta já com programas de televisão, tais como Que História É Essa, Porchat? no GNT ou Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho! na RTP, volta a trazer um espectáculo de stand-up comedy às salas portuguesas. Tal como as suas últimas apresentações, Histórias do Porchat dá a conhecer um repertório de narrativas que partem de experiências vividas em inúmeras viagens.

É a partir de Setembro que começa a digressão, mas só no dia 5 de Outubro é que Porchat pisa solo lisboeta para subir ao palco do Coliseu dos Recreios. A 18 de Outubro, segue para o Coliseu do Porto e, a 2 de Novembro, termina no Fórum Braga. Pelo meio, passa por cidades como Leiria, Vila Real, Coimbra e Funchal. Os bilhetes já se encontram à venda.

