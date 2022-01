Fábio Porchat estreia solo de stand-up em Portugal

O artista brasileiro Fábio Porchat vai percorrer cinco cidades portuguesas, de 5 a 18 de Fevereiro. Tudo para apresentar o seu novo espectáculo de stand-up: O novo stand-up de Fábio Porchat.

A digressão arranca no Porto, a 5 de Fevereiro, seguindo-se Braga, Coimbra e Aveiro, terminando a viagem em Lisboa, dia 18, com a subida ao palco do Campo Pequeno. O que esperar? "Histórias inusitadas, comédia de observação e humor acutilante", revela a nota de imprensa. O espectáculo, com a duração de cerca de uma hora, é para maiores de 16 anos e os bilhetes já estão à venda.

Esta não é a primeira vez que o humorista do colectivo Porta dos Fundos traz um espectáculo de stand-up a terras portuguesas. Em 2014, já o havia feito com o solo Fora do Normal, em Lisboa e também no Campo Pequeno. No último ano, o artista brasileiro tem estado por Portugal a gravar uma série sobre José Samarago, na qual interpreta o escritor português. A série, produzida pela RTP, deverá estrear ainda em 2022, data do centenário do nascimento do Nobel da Literatura.

Campo Pequeno (Lisboa). 18 Fevereiro Sex 25-30€

