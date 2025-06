Fábrica do Braço de Prata celebra 18 anos com noite de música e resistência

©Ana Luzia | Os concertos regressam mas no exterior

A Fábrica do Braço de Prata faz 18 anos e quer celebrá-los com a casa cheia. A festa está marcada para este sábado, 14 de Junho, das 19.00 às 3.00, com entrada colaborativa e programação distribuída por várias salas, escadas e tendas.

Mais do que assinalar a maioridade de um projecto que, durante quase duas décadas, resistiu fora da legalidade, a data marca também o início de uma nova etapa: a Fábrica prepara-se para assinar com a Câmara Municipal de Lisboa um acordo de cedência do espaço por dez anos, renovável até 50, passando assim a operar de forma regularizada.

Apesar de contar com uma bonificação de 95% no valor da contrapartida financeira – o que se traduz numa renda mensal de 250 euros –, o acordo implica novos investimentos em infra-estruturas, incluindo rede eléctrica, canalizações e sistema de esgotos, sem qualquer comparticipação do orçamento da Câmara.

“Prevemos anos difíceis. É verdade que, porque passaremos a ser legais, temos a expectativa de poder candidatar a Fábrica a apoios financeiros, nacionais ou europeus, que nos permitam investimentos que andarão próximos dos 200 mil euros. Mas nada disso está garantido”, escreveu o empresário e dono da Fábrica, Nuno Nabais. “Os primeiros dez anos serão, assim, decisivos. Decisivos para a nossa sobrevivência a curto prazo, e decisivos para garantir a perpetuação desta aventura até ao ano de 2075”.

As celebrações vão ser marcadas por concertos e actuações a sucederem-se sem pausa: o Bloco Oxalá e o Lisbloco abrem a programação na Tenda Espinosa, seguidos por nomes como Cuiqueiros de Lisboa, Xarau, Coro dos Comuns e Bloco Qui Nem Jiló.

A música continua em várias salas com nomes como Cristina Clara, Rhodalia Silvestre, La Tremenda Sonora, AfroJam by Mbye Ebrima e a dupla brasileira Julia Vargas & Pikachu Lacerda. Pelo meio, sobem ao palco Júlio Resende, Alexandre Frazão, Romeu Tristão e Ricardo Toscano, entre muitos outros.

Fábrica do Braço de Prata (Marvila). 14 Jun (Sáb) 19.00-03.00. Entrada colaborativa

