Fábrica do Terror faz festa na Casa do Comum (e é grátis)

As portas da Casa do Comum, no Bairro Alto, vão estar abertas a todas as pessoas que queiram festejar o 2.º aniversário da Fábrica do Terror. A editora, que como o nome sugere edita terror, preparou programação gratuita para toda a família. Só tem de aparecer no próximo dia 17 de Maio, a partir das 17.00.

A agenda arranca com a inauguração de uma exposição com diversas obras e criadores publicados pela Fábrica do Terror, seguindo-se uma sessão de cinema, às 19.00. O filme, escolhido em parceria com a FilmTwist, é surpresa.

Já às 21.30, há lançamento e apresentação do livro Morte e Outros Azares, de Liliana Duarte Pereira, com a participação da autora. E depois, para terminar, o DJ Bigladam toma as rédeas da cabine de som a partir das 23.00 e convida os visitantes a dançar e a conviver. Sem sustos, claro.

Casa do Comum. 17 Mai, Sex 17.00. Entrada livre

