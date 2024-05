Jovens do ensino artístico dão música aos Palácios de Sintra

Nos sábados de Maio (11, 18 e 25) , o Palácio de Monserrate e o Palácio Nacional de Sintra recebem jovens músicos da Metropolitana, do Conservatório Nacional e de Sintra e do Colégio Moderno.

A Parques de Sintra continua a sua aposta de acrescentar arte viva ao património histórico e arquitectónico. Assim, nos próximos sábados 11, 18 e 25 de Maio, o Palácio de Monserrate e o Palácio Nacional de Sintra recebem músicos do ensino artístico, nesta que é a primeira edição do ciclo Jovens Músicos nos Palácios de Sintra.

O primeiro sábado, 11 de Maio, é dia de dose dupla. Às 15.00, o Conservatório de Música da Metropolitana e Escola Profissional Metropolitana apresenta-se na Sala da Música do Palácio de Monserrate, com um programa centrado na música de câmara, com o Quarteto de clarinetes e percussão do Conservatório, e o Ensemble de flautas, o Quinteto de Sopros e o Trio com piano da Escola Profissional. O repertório vai de Ludwig van Beethoven a Paul Hindemith.

Ainda a 11 de Maio, mas às 19.00, na Sala dos Cisnes do Palácio Nacional de Sintra, actua o Conservatório de Música de Sintra – Coro Leal da Câmara e Orquestra de Câmara, que vai percorrer géneros e períodos históricos. O programa da Orquestra de Câmara vai do barroco aos sons latinos, e o Coro Leal da Câmara celebra os 50 anos do 25 de Abril com obras de José Afonso, Vitorino e Fernando Lopes-Graça. No final, Coro e Orquestra de Câmara interpretam conjuntamente "Maria Faia", de José Afonso, com arranjos de Humberto Castanheira, e "Ave Verum", de Mozart.

Ao fim da tarde de sábado 18 de Maio, às 19.00, a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional apresenta na Sala dos Cisnes do Palácio Nacional de Sintra música instrumental e vocal dos séculos XVII e XVIII, interpretada por dois ensembles da classe de Música Antiga do Conservatório Nacional, o Palazzo 1700 e o Alla Bastarda. O repertório inclui obras do barroco europeu, de Vivaldi, Buxtehude e Zelenka.

O último sábado do ciclo, 25 de Maio, fica a cargo da Escola de Música do Colégio Moderno, que se apresenta às 19.00, na Sala dos Cisnes do Palácio Nacional de Sintra com o programa "O violino como itinerário por diferentes épocas e latitudes musicais". O repertório a apresentar é variado: obras de Vivaldi, música de compositores russos de finais do século XIX ("Voo do Moscardo" incluído), Astor Piazzola e, a encerrar, grandes sucessos de bandas sonoras do cinema americano.

Os bilhetes custam 5€ e podem ser comprados no site da Parques de Sintra. O programa detalhado está aqui.

