Faça um passeio pelo jardim de tulipas mais espectacular da Holanda

Nesta época do ano, a Holanda é basicamente um enorme tapete de tulipas. Ou, pelo menos, é isso que a exposição anual de flores de Keukenhof o faria acreditar.

Normalmente, o popular evento, que ocorre desde 1857, atrai milhares de visitantes desejosos de ver um mar de flores da Primavera. Keukenhof é o maior jardim de flores de bulbo do mundo tendo mais de 800 variedades de tulipas. Para a exibição deste ano foram plantados sete milhões de bulbos.

Assim como no ano passado, o evento de 2021 está cancelado por causa do distanciamento social que a Holanda e grande parte do resto do planeta ainda praticam. Mas isso não vai impedi-lo de ver as pétalas coloridas. O jardim, que está no seu melhor momento de florescimento, decidiu partilhar online os seus campos de túlipas, narcisos e jacintos através de uma série de vídeos, para que possam ser apreciados, mesmo que à distância.

“Porque não pode visitar Keukenhof agora, decidimos trazer Keukenhof até si!”, afirma o director administrativo do parque.

Espreite mais vídeos no canal de YouTube. Está garantido que vão iluminar o seu dia.

