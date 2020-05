Faça um retiro de yoga de 40 dias em Ibiza, sem sair de casa

Parece que não há limites para o que pode ser feito online. Enquanto continuamos em casa, os nossos planos com o mundo exterior ficam em lista de espera. Isto pode significar férias canceladas, aniversários e outras celebrações em pausa, mas não necessariamente que tenha de dizer adeus à ideia de participar num retiro de yoga.

A Soul Adventures é uma das empresas que costuma realizar retiros em Ibiza e outros destinos europeus de sonho. Impedidos de retomar o negócio habitual, viraram-se para o digital, com a líder do retiro, Trish – uma especialista em kundalini yoga, meditação, reiki, cura xamânica e terapia do som – a lançar um retiro de yoga online que pode participar a partir da sua sala de estar.

Photograph: Soul Adventures



Este retiro em casa é realizado através de um curso online, que dura cerca de uma hora por dia, durante 40 dias. Canalize essas vibrações zen e imagine-se com o pé na areia, com esta prática diária de yoga transmitida diretamente de Ibiza.

Vai também ter acesso a meditações de 40 dias, kriyas e playlists calmantes, além de sessões de cura em directo com Trish, uma vez por semana.

Parece-lhe que é exactamente o que estava a precisar? Então vá, estenda o tapete e respire.

Os preços para este retiro em casa começam nos 80€. Saiba mais aqui.

