Faça você mesmo: MyIced lança kits para fazer bubble tea em casa

Chás de fruta ou leite, quentes ou gelados, com pérolas de tapioca ou bobas explosivas. Se ainda não provou chá de bolhas, é desta: a MyIced lançou um kit do it yourself para fazer a bebida asiática em casa.

O chá de bolhas surgiu pela primeira vez na década de 1980 em Taiwan. Há muitas variedades, dos chás de fruta aos chás de leite, servidos gelados ou quentes, e todos levam as tais bolhas, umas pérolas de tapioca ou “bobas” explosivas com sabores mais frutados ou doces, como maracujá ou caramelo. Se já ouviu falar e é fã ou nunca experimentou e está pronto para novos desafios, pode espreitar a novidade da MyIced: um kit com ingredientes e livro de instruções para conseguir preparar, no conforto do lar, uma versão caseira destes chás de bolhas.

O Home-Kit Bubble Tea da MyIced, com entrega ao domicílio através da Uber Eats, tem material para preparar até dez bubble teas. Inclui dez saquetas de chá verde e jasmim, três xaropes de fruta à escolha, três sabores de bobas explosivas à escolha, 250 gramas de pérolas de tapioca, dez palhinhas biodegradáveis e, claro, instruções.

Em casa, o cliente apenas necessita apenas de ter gelo (opcional), de um recipiente que substitua o shaker e de um coador. Para confeccionar a versão com leite, será ainda necessário acrescentar uma bebida vegetal ou leite à escolha.

Os primeiros 50 clientes a fazer uma encomenda entre os dias 8 e 10 de Maio, recebem uma bolsa para transportar o chá.

