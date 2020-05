Saudades do seu bar preferido? Reserve um cocktail para o regresso

A nova plataforma do grupo Pernod Ricard, empresa que engloba as marcas de espirituosas Jameson, Macieira, Beefeater ou Absolut, vende vouchers de bebidas para utilizar na reabertura do seu bar ou discoteca favorito.

Nesta altura provavelmente já meteu as mãos nas garrafas lá de casa e fez os seus próprios cocktails de autor, mas vai batendo a saudade de beber um cocktail num bar à séria. Enquanto os restaurantes, bares e discotecas não reabrem, pode apoiá-los com a compra de um voucher para usar mais tarde. Em Cocktailbooking.pt, só precisa de escolher a zona (Lisboa e Vale do Tejo, Algarve, Centro ou Norte), o bar preferido e o valor.

Em Lisboa e Vale do Tejo há já 16 bares e restaurantes inscritos na plataforma: Zazah (Príncipe Real), 5A, Bistro 100 Maneiras (Chiado), Joker Lounge (Saldanha), Maria Caxuxa (Bairro Alto), Meeting&Greeting (Marquês de Pombal), Oito Nove (Bairro Alto), Tapa Bucho (Bairro Alto), Espaço 40e1 (Bairro Alto), Groove Bar (Bairro Alto), Jam Club (Bairro Alto), Aura Lisboa (Terreiro do Paço), Bar Saloon Cintra (Sintra), A Trave (Bairro Alto), Grogs Bar (Bairro Alto) e Eclipse Bar (Bairro Alto).

Para cada um, pode comprar um voucher no valor de 10 ou 20€. Os primeiros 500 vales valem a dobrar – a Pernod Ricard oferece o dobro do montante ao ponto de venda escolhido e ao consumidor.

Além da compra de vouchers, no entretanto pode também ver quais os bares com entregas de cocktails ao domicílio e transformar a sua sala de estar num lounge ou pista de dança.

